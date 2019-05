Steinheim-Grevenhagen (WB). Acht Monate lang ist die St.-Johannes-Kapelle in Grevenhagen eine Baustelle gewesen. In dieser Zeit ist der Innenraum hergerichtet worden, ergänzt durch Reparaturarbeiten an Dach und Fassade. Seit Ostern finden wieder Gottesdienste in dem kleinen Gotteshaus statt, wie die Gemeinde gestern mitteilte.