Im Hofstaat wurde das Königspaar begleitet von Johanna Scherer und dem zweiten Fahnenoffizier Julien Stumpenhagen, Christin Müller und Adjutant Florian Niere, Rosa Krumme und Hauptmann Andreas Schröder, Charlotte Meier und Oberst Christoph Böddeker, Hannah Fricke und Fähnrich Fabian Schamber, Laura Tegeler und dem erste Fahnenoffizier Hendrik Schamber.

Schützenfest in Vinsebeck Fotostrecke

Foto: Heinz WIlfert

Die Vinsebecker freuten sich auch über ein sehr sportliches Königspaar. Der König ist Kapitän der A-Liga-Mannschaft des TuS Vinsebeck, seine Königin Lisa ist eine bekannte Springreiterin, die bereits viele Erfolge nach Hause geholt hat. Der Jubel war deshalb am Pfingstmontag groß, als die Majestäten mit den Hofdamen in ihren Kutschen im Festzug durch die Ortschaft fuhren. Den Traum Schützenkönig hatte der 26-jährige Julien Fricke, der als Betriebswirt bei Phoenix Contact beschäftigt ist, schon von Kindesbeinen an geträumt und sich mit der 20-jährigen Königin Lisa, die im nächsten Jahr ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Vereinigten Volksbank abschließt, beim Königsschießen am 1. Mai erfüllt.

Das Königspaar steht in bester Schützentradition. Der Vater von Julien Fricke hat in Vinsebeck bereits die Königswürde innegehabt. Die Eltern der Königin, Gerd und Andrea Mahlmann, regierten 1988 in Steinheim als Kronprinzenpaar. Gerd Mahlmann war vor zehn Jahren Schützenkönig in der Emmerstadt.

Die Festrede zum Auftakt des Schützenfestes hatte bei der Gefallenenehrung der Landtagsabgeordnete Matthias Goeken gehalten, der die Verantwortung der Schützen für die Gesellschaft betonte. Geehrt wurde von den Jungschützen der Goldkönig Hans-Werner Dörner.