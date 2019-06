Rosenkränze haben behinderte Kinder und Jugendliche aus einem Heim in Trichur gebastelt. Diese wird Pastor Davis dem Verein »Kinder- und Jugendhilfe Trichur« überreichen. Foto: Angelina Zander

Von Angelina Zander

Es ist sein erster Besuch, seit er 2017 aus Sandebeck zurück nach Trichur im indischen Bundesstaat Kerala reiste. »Obwohl meine Kultur anders ist, habe ich nie ein großes Problem gehabt. Die Leute kennen und akzeptieren mich wie einen Teil ihrer Familie«, sagt der 55-Jährige. »Dafür bin ich sehr dankbar.« Die Freundschaften zu den Steinheimern und deren Hilfsbereitschaft vermisse er besonders, wenn er in Indien ist, sagt er. »Aber wir schreiben und sehen uns bei Whats App und Facebook.«

Auf Initiative des Erzbischofs Andreas aus Indien war Pastor Davis 2007 nach Deutschland gekommen. Der Erzbischof habe einen guten Kontakt zum ehemaligen Erzbischof von Paderborn, Johannes Joachim Degenhardt, gepflegt, der 2002 verstorben ist. Eingeladen worden war Pastor Davis von Erzbischof Hans-Josef Becker. Von dort an begann seine Zeit im Pastoralverbund Steinheim. Besonders viel Wert habe er auf den Kontakt zu den Menschen gelegt.

Gute Beziehungen zu Steinheimern

»Ich habe an der Grundschule Vinsebeck die Kommunionsvorbereitung gemacht, Religionsunterricht gegeben, Kranke und Leidende besucht.« Außerdem sei er Schützenpräses in Sandebeck, Vinsebeck und Grevenhagen gewesen. »Schützenfest war für mich ein Heimatfest«, sagt er. Regelmäßige Besuche im Kindergarten hätten ebenso dazu gehört wie die Teilnahme an Seniorennachmittagen.

Dass er gute Beziehungen zu den Steinheimern pflegte, macht sich nun bei seinem Besuch bemerkbar: Er wird zu den Messen der Gemeinden, den ökumenischen Gottesdiensten während der Schützenfeste, zum Frühstück und zu Ausflügen eingeladen. »Wenn ich jetzt komme, habe ich keine Zeit. Für mich sind Ferien, aber der Kalender ist voll. Alle laden mich ein«, sagt Pastor Davis.

Willkommen geheißen wurde er von Pfarrer Ansgar Heckeroth und Pastor Jörg Klose aus Steinheim. Friedhelm und Irmgard Disse haben Pastor Davis eingeladen, für die Zeit seines Aufenthaltes bei ihnen zu wohnen. Sie waren Teil einer Gruppe, die 2016 für zwei Wochen mit dem Pastor in sein Heimatland geflogen war.

Steinheimer sammeln Spenden

In Steinheim wird aber nicht nur seine Anwesenheit geschätzt – auch seine Arbeit. Ehrenamtliche haben mit der Abreise des Pastors vor etwa zwei Jahren einen Verein gegründet: die »Kinder- und Jugendhilfe Trichur«. Die Ehrenamtlichen wollen damit die Arbeit für Kinder und Jugendliche in Trichur unterstützen. Als Pastor Davis dies erfahren hatte, habe er mit dem Erzbischof in Trichur gesprochen, woraufhin auch dort ein Verein gegründet wurde.

Die Steinheimer sammeln Spenden, die zum Erzbistum Trichur geschickt werden. Dieses Geld kommt vor allem zwei Kinderheimen zugute. Eines nehme Kinder auf, die bis zu fünf Jahre alt seien, das andere kümmere sich um behinderte Kinder und Jugendliche. Und diese haben für den Besuch des Pastors in Steinheim gebastelt: Rosenkränze und kleine Tiere zum Beispiel. »Die werde ich dem Verein übergeben als Erinnerung.«

Im vergangenen Jahr gab es jedoch eine Notsituation im Bistum. Das Gebiet war von einer Flutkatastrophe betroffen. Häuser wurden zerstört, und auch ein Kinderheim war betroffen. In diesem Fall sei das Geld für die Aufbauarbeiten im Bistum genutzt worden. »75 Prozent des Geldes haben wir dem Kinderheim gegeben«, sagt der Pastor. »Jede einzelne Spende ist eine großartige Hilfe für die armen Leute in Indien.«

Auch in Indien sei die Hilfsbereitschaft groß gewesen: »Indien war eins.« Einige hätten bei der Flut ihr ganzes Haus verloren. »Die Stadt gibt ihnen dann einen Teil des Geldes, den anderen Teil müssen sie sich aber selbst suchen.« Für arme Menschen sei das nicht leicht.

Vortrag im Pfarrheim

Wie die Spenden des Vereins »Kinder- und Jugendhilfe Trichur« eingesetzt worden sind, davon können sich Interessierte am Dienstag, 2. Juli, ein Bild machen. Dann wird Pastor Davis im Pfarrheim Steinheim, Grandweg, Fotos aus einer Heimat zeigen und den Fortschritt der Renovierungen nach der Flutkatastrophe vorstellen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.