Von Ralf Brakemeier

Steinheim (WB). »So was hat es 1988, als ich das Abi am Gymnasium Steinheim gemacht habe, noch nicht gegeben.« Bürgermeister Carsten Torke ist ein wenig neidisch, als er am Montagmorgen die neue 400-Meter-Laufbahn am Schulzentrum offiziell einweiht.