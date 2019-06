Steinheim (nf). »Wenn die Fotovoltaik-Anlage wirklich kommt, schauen wir demnächst direkt von unseren Terrassen und Balkonen auf die Module des Solarparks.« Sabrina Oetken, Michaela Meier und Yvonne Wiemers-Versen zeigen mit vielen Anwohnern ihren Unmut, seit die Planungen für eine fest installierte Freiflächen-Fotovoltaikanlage in unmittelbarer Nähe ihres Wohngebietes in der Steinheimer Ortschaft Bergheim bekannt wurden.

Die drei Sprecherinnen sehen in der Anlage einen Schandfleck, der dort nicht hingehöre. Sie bemängeln, nicht rechtzeitig über das Projekt informiert worden zu sein und befürchten eine starke Beeinträchtigung ihrer Grundstücke und der Wohnqualität.

Die Stadt Steinheim hat erst in der jüngsten Bauausschusssitzung über die geplante Anlage eines auswärtigen Investors auf einer Grünfläche im Industriegebiet Bergheim zwischen der Oststraße und der Landstraße 816 im Bereich der »Hegge« informiert – ein Bauvorhaben, das im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 2 »Industriegebiet Bergheim« liegt.

Elektrische Energie für 160 Haushalte

Weil die Errichtung eines Solarparks in den Festsetzungen nicht ausgeschlossen sei, werde die Stadt das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB erteilen, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Die Anwohner sind erbost, dass sie im Vorfeld von keiner Seite informiert wurden.

Geplant ist, die Anlage auf einer Fläche von 0,85 Hektar zu errichten. Sie soll elektrische Energie für 160 Haushalte bei einer Generator-Leistung von 543 kWp erzeugen und den Solarstrom in das Netz des regionalen Verteilernetzbetriebes einspeisen.

Unmut regt sich gegen die geplante Photovoltaikanlage in Bergheim. Anlieger befürchten Beeinträchtigungen durch Lichtreflexe oder Geräuschbelästigungen (von links): Sabrina Oetken, Yvonne Wiemers-Versen und Marcel Oetken. Foto: Heinz Wilfert

Betroffen von der Fotovoltaikanlage sind überwiegend die Anwohner des Wohngebietes »Leinenfelde«. Seit man von den Planungen erfahren habe, befinde sich die Straße in Aufruhr. »Wir sind bestimmt nicht gegen erneuerbare Energien, aber mit Augenmaß und unter Einbeziehung der Bürger«, heißt es in dem Schreiben an den Kreis, das 50 Anwohner binnen weniger Stunden unterzeichnet haben. Der Protest richtet sich nicht nur gegen Lichtreflexe, sondern auch gegen Elektro­smog oder potenzielle Geräuschentwicklung, die von zwei Trafo-Kompaktstationen ausgehen könnte, sollten darauf möglicherweise Ventilatoren zur Kühlung montiert werden.

Rückhalt für ihre Argumente gegen den Solarpark entnehmen die Bürger einem Passus des Bebauungsplans aus den 1970-er Jahren. Danach wurde festgesetzt, dass in einem Gewerbe-II-Gebiet nur solche Gewerbebetriebe und Betriebsanlagen zulässig sind, die das Wohnen nicht wesentlich stören, das heißt, auch in Mischgebieten zulässig wären. Es geht ihnen aber auch um ökologische Aspekte. In die Bewertung müssten Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft einfließen. Die für den Solarpark vorgesehene Naturwiese diene Vögeln, Fledermäusen, Insekten, Maulwürfen oder dem Milan als Lebensraum. Außerdem bilde das Grundstück eine wichtige optische Grenze zwischen dem Industriegebiet Bergheim und dem Wohngebiet.

Übersteigschutz vorgesehen

Verstörend sei auch, dass das Gelände mit einem Übersteigschutz eingezäunt werden muss. »Dadurch fühlt man sich wie eingesperrt«, befürchtet Sabrina Oetken, die darauf pocht, dass wie im alten Bebauungsplan ein sechs Meter breiter Grünstreifen an der rückwärtigen Seite der Grundstücke berücksichtigt werden müsse.

Der Steinheimer Bau- und Planungsausschuss nahm das Projekt ohne Abstimmung zur Kenntnis. Im Ausschuss gab es durchaus geteilte Meinungen, die zwischen Zustimmung und Zumutung weit auseinandergingen.

Eine Baugenehmigung ist bisher allerdings nicht erteilt, darüber liegt die Entscheidung beim Kreis Höxter. »Eine Abstimmung war nicht erforderlich, weil der Bebauungsplan das geplante Vorhaben zulässt«, sagte Bauamtsleiter Friedhelm Borgmeier.

Jetzt soll der Bezirksausschuss Bergheim zur Meinungsbildung beitragen. Dadurch bekommen die Anwohner Gelegenheit, ihre Einwände vorzubringen. Die Steinheimer Stadtverwaltung wird deshalb ihre Stellungnahme beim Kreis erst nach der Sitzung abgeben. Der Bezirksausschussvorsitzende Frank Oppermann teilte auf Anfrage mit: »Es wird einen kurzfristigen Termin geben – noch vor der Sommerpause!«