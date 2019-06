Das Ergebnis kann sich wieder sehen lassen: 1000 Euro kamen zusammen, die in diesem Jahr dem Förderverein der Städtischen Realschule übergeben werden konnten. »Wir unterstützen mit unseren Einnahmen und solchen Spenden konkrete Projekte an der Schule«, freute sich der Fördervereinsvorsitzende Thomas Pollmann. Die Spende der Schützen soll in die weitere Gestaltung des Schulhofs fließen. Schüler hatten nach der gelungenen Neugestaltung weitere Wünsche geäußert, die mit der Spende erfüllt werden. Der Förderverein unterstützt mit seinen 200 Mitgliedern zahlreiche Projekte – darunter die erfolgreiche »Roboter AG« und ermöglicht Schülern durch Zuschüsse die Teilnahme an Klassenfahrten.