Steinheim (WB). In Steinheim kennt man ihn – und er kennt »seine« Steinheimer. Der langjährige Bezirksbeamte Hans-Ulrich Nübel hat jetzt Abschied von Steinheim genommen – zumindest beruflich. Der Polizeihauptkommissar ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Neben ­Nübel geht noch ein weiteres Steinheimer Polizei-Urgestein in den Ruhestand: Kriminalhauptkommissar Ronald Westphal.