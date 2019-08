Steinheim (WB/nf). »Die Schotten kommen« heißt es am Samstag, 31. August, in Steinheim, wenn auf dem Festivalgelände am Heideweg im Industriegebiet wieder das Highland-Fieber ausbricht. 15 Clans haben sich dazu angemeldet, die sich in urigen Spielen wie in den schottischen Highlands messen und um den begehrten Sieg streiten.