Von Ralf Brakemeier

»Musik bleibt lange im Gedächtnis. Früher wurde grundsätzlich mehr gesungen, im Elternhaus, in der Schule«, erläutert Karola Schmidt. Steinheims Gemeinwesenarbeiterin organisiert bereits zum vierten Mal den »Move für Dementia« in der Emmerstadt. In jedem Jahr geht es darum, das Thema Demenz in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu rücken und gleichzeitig ein Angebot zu schaffen, das Betroffenen und Besuchern lange in Erinnerung bleibt. Musik werde stark mit dem Gefühl verbunden.

Nun lautet das Oberthema »Musik«. Hierzu wird die Leiterin der Städtischen Musikschule, Anna Sophie Türich, unterschiedliche Chöre mitbringen. Dazu gehören Senioren aus Nieheim ebenso wie Kindergartenkinder aus Steinheim oder der Kinderchor der Musikschule.

Mitsingen erwünscht

Es wird aber nicht nur vor-, es kann auch kräftig mitgesungen werden. »Das ist für unsere Bewohner immer ein tolles Erlebnis. Endlich können sie etwas, das andere nicht können. Betagte Demenzpatienten wissen nämlich oft auch noch die dritte und die vierte Strophe eines Volksliedes, bei dem die Jüngeren passen müssen«, berichtet Bernadette Linhoff, Leiterin des St. Rochus Seniorenhauses von ihren Erfahrungen.

Teresa Ligendza, Lehrerin der Musikschule, wird mit allen Interessenten aus einfachen Materialien wie Papprollen und Luftballons Musikinstrumente basteln. Wie immer wird es eine Cafeteria im Nachbarschaftszentrum geben. Enden wird die Veranstaltung um 17 Uhr mit einer ökumenischen Andacht.

Neben den beiden Einrichtungen St. Rochus und Helene-Schweitzer-Zentrum sowie der Musikschule beteiligen sich auch die beiden christlichen Kirchen, die Kita »Pusteblume«, die Selbsthilfegruppe der Angehörigen von Menschen mit Demenz und das Seniorenhaus St. Nicolaus aus Nieheim. Veranstalter ist die Johannesstiftung Steinheim. Unterstützung bekommen die Organisatorinnen auch von den Städten Steinheim und Nieheim, dem Netzwerk Pflege im Kreis Höxter, von unterschiedlichen Firmen und auch vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Klassentreffen von Senioren

Die Schirmherrschaft über die bundesweite Aktion »Move for Dementia« hat der bekannte Politiker und Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen, Franz Müntefering, übernommen.

Der »Move« wird in jedem Jahr auch zu einer Art Klassentreffen der alten Menschen. Sonst treffen sich Menschen aus unterschiedlichen Pflegeeinrichtungen, die sich aus ihrer Kindheit kennen, kaum je wieder. Das wecke viele Emotionen. »Und Gefühle oder das Herz«, da ist sich Karola Schmidt sicher, »die werden niemals dement.«