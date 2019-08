Steinheim (WB/hai). Ein glückliches Ende hat am Dienstagmorgen die Suche nach einem Vermissten in Steinheim-Eichholz genommen. Der gesuchte 90-jährige Rollstuhlfahrer wurde in einem Waldstück bei Steinheim-Sandebeck aufgefunden. Ein Polizeisprecher: »Der Senior ist wohlauf!«