Steinheim (WB). Die Polizei sucht Tankstellendiebe. Eine Zeugin stellte am Donnerstag, gegen 23.45 Uhr fest, dass bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Tankstelle an der Rolfzener Straße in Steinheim eingedrungen waren.

Dazu hatten die Ganoven einen Gullideckel genutzt, den sie zuvor aus der Fahrbahn der Rolfzener Straße ausgehoben und damit noch eine Gefahrenstelle hinterlassen hatten. Aus dem Verkaufsraum wurden eine bisher unbekannte Menge an Zigaretten sowie Bargeld entwendet, so die Kripo. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 1.300 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei in Höxter, Telefon 05271-9620, fragt, wer am Abend des 12. September im Tatortbereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten.