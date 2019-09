Von Frank Spiegel

Rehbach/Steinheim (WB). Tragischer Unfall am Edersee: Ein 65-jähriger Steinheimer ist am Samstag gegen 15 Uhr bei einer Radtour tödlich verunglückt. Er war gemeinsam mit seiner Ehefrau unterwegs.

Wie ein Sprecher der Polizei in Bad Wildungen berichtet, war das Paar auf einem Radweg entlang der Kreisstraße 35 von Rehbach in Richtung Bringhausen am Südufer des Stausees unterwegs. »Am Ende des Parkplatzes geriet der Radfahrer an einer geringen Steigung leicht ins Schlingern, blieb mit seinem Fahrradhelm kurz an einem Zaun hängen und stürzte«, stellt der Sprecher den Unfallhergang dar, der von einem anderen Radfahrer beobachtet worden war. Der 65-Jährige sei bewegungslos liegengeblieben.

An dieser Stelle befinde sich ein etwa 2,50 Meter hoher Doppelstabmattenzaun zur Seeseite hin und eine doppelte Schutzplanke zur Fahrbahn.

Der Zeuge, der hinter dem Ehepaar gefahren war, und weitere Anwesende leitsteten erste Hilfe. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Steinheimers feststellen. Seine Ehefrau steht nach Polizeiangaben unter Schock.