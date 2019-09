Von Greta Wiedemeier

Steinheim-Ottenhausen (WB). Schon zur Mittagszeit bildeten sich Schlangen an den Eingangskassen, es herrschte Andrang an den Verkaufsständen, und auch die Einweiser an den Parkplätzen hatten alle Hände voll zu tun: Die 25. Auflage des Öko- und Bauernmarktes in Ottenhausen zog am Sonntag erneut tausende Besucher an.