Sie freuen sich auf einen noch farbenfroheren und kreativeren Rosenmontagszug als in den vergangenen Jahren (von links): Karsten Husemann, Matthias Peine, Ralf Lücking, Thorsten Böke und Christian Menne. Im November gibt es einen Workshop. Foto: Greta Wiedemeier

Von Greta Wiedemeier

Steinheim (WB). Die Session ist noch nicht wieder gestartet, doch die Narren in der Emmerstadt sind schon längst wieder im Karnevals-Fieber: Wie das WESTFALEN-BLATT erfahren hat, plant die StKG einen Wagenbau-Workshop, um den Rosenmontagszug in den nächsten Jahren noch bunter und ausgefallener zu gestalten. Von der Fußgruppe mit Bollerwagen bis zum 50-Mann-Team mit großen Wagen-Visionen sei jeder willkommen. Und es gibt sogar auch einen neuen Verein.

»Wir haben bereits den schönsten Rosenmontagszug in ganz Ostwestfalen – das soll so bleiben«, erklärt Rosenmontags-Organisator Karsten Husemann im Gespräch mit dieser Zeitung optimistisch. Schon 2015 hatte erstmals ein Wagenbau-Workshop in der Emmerstadt stattgefunden, damals mit rund 20 Teilnehmern – und dem »Wagenbau-Papst« Jaques Tilly aus Düsseldorf. In diesem Jahr werden den Teilnehmern die Hofmaler Alex Ternovski und Sabine Diedrich aus der Malstube sowie die Elferräte des Wagenbaus tatkräftig zur Seite stehen.

Draht, Papier und Farbe

»Man sieht beim Umzug immer wieder Leute, die Talent haben, aber vielleicht einfach nicht über das Wissen zum Modellieren verfügen«, so Husemann. Im Workshop soll erlernt werden, wie man aus Draht, Papier und Farbe wahre Kunstwerke erschaffen kann – vom verschönerten Bollerwagen bis zum XXL-Motivwagen.

Auch der berühmte Lockvogel, der den Umzug seit einigen Jahren anführt, basiert auf dieser Technik. Tipps und Tricks zum Anbringen von einem Auf- und Abstieg an größeren Gefährten, zum Bau eines narrensicheren Geländers und zu künstlerischen Finessen wie Schriftgestaltung mit Schatten, Farben und viel Kreativität erwarten die Teilnehmer.

Anmeldefrist endet am 27. September

»Es muss nicht gleich van Gogh sein – jede Gruppe, die gern den nächsten Schritt wagen möchte, wird bei uns mit offenen Armen empfangen«, wirbt Husemann. Der Workshop wird am Samstag, 9. November, in der Karnevalshalle am Piepenbrink stattfinden.

Wer Lust hat, sich kreativ auszuprobieren –»egal ob interessierter Frischling oder alter Hase« – wird um eine formlose Anmeldung bis zum 27. September per Mail (rosenmontag@­stkg.de) gebeten. Wie Wagenbau funktionieren kann, demonstriert eine Gruppe rund um Matthias Peine, Ralf Lücking und Christian Menne: Sie sind Teil des erst vor kurzem gegründeten Wagenbauvereins »Walhalla e.V.«. Ihr geplantes Meisterprojekt: Ein fünf Meter hohes und zwölf Meter langes, selbst fahrendes »Wikingerschiff«.

So soll das Wikingerschiff einmal aussehen. Foto: Greta Wiedemeier So soll das Wikingerschiff einmal aussehen. Foto: Greta Wiedemeier

Die Idee sei beim Sommerseller Narrenkäfig entstanden. »Eine Handvoll junger Elferräte hat den ganzen Tisch damals so lange bequatscht, bis alle Feuer und Flamme waren. Sie waren von der Serie Vikings inspiriert worden«, erinnert Peine sich zurück. Die Initiatoren Phil Wiedeking, Frederik Bräkling und Marcel Dierkes seien nun auch aktiv beim Bauen dabei: Aktuell ist die »Walhalla«-Gruppe in den letzten Zügen des Abwrackens eines alten Lastkraftwagens – dann kann nach und nach das besondere Schiff entstehen.

Mittlerweile sind die Wikinger-Fans eine bunte Truppe mit gut 60 Mitgliedern geworden: »Vom Herzchirurgen über die Krankenschwester bis zum Metallbauer ist bei uns alles vertreten«, verrät Peine dem WESTFALEN-BLATT. Und für jeden gibt es etwas zu tun: Raumausstatter Gerd Lödige sei für das große Segel des Schiffs zuständig und auch Tischler Ralf Lücking hat als Neuling viel Spaß am Wagenbau. Er sagt: »Bisher stand ich immer nur am Straßenrand, aber in diesem Jahr habe ich mich überzeugen lassen!«

Die neue Walhalla-Plakette ist bereits fertig. Foto: Greta Wiedemeier Die neue Walhalla-Plakette ist bereits fertig. Foto: Greta Wiedemeier

Wer nun Lust verspürt, im großen Umzug am Rosenmontag mitzugehen, aber keine eigene Gruppe hat, der könne sich den ­Vikings-Anhängern gerne anschließen. »Wer weiß, vielleicht entstehen dabei ja sogar ein paar neue Elferräte«, mutmaßen die Vereinsmitglieder. Der neue »Walhalla e.V.« sei auch nicht als einmaliges Projekt geplant: »Das Ganze soll natürlich über die Jahre wachsen. Auf das Fahrgestell des Lkw können wir in jedem Jahr ein anderes Thema bauen«, blickt Peine optimistisch in die Zukunft.