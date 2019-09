Auch die Bürger waren zur Information und zu Vorführungen in das Malteserhaus zum Thema »Erste Hilfe« bei Kaffee und Kuchen eingeladen. Den Stein ins Rollen hatte einst der Lehrer Ferdinand Knoke in Steinheim mit einem »Erste Hilfe«-Kurs für die Pfarrgemeinde gebracht. Von Beginn der Arbeit standen die Breitenausbildung, die Sanitäts­betreuung und die Mitwirkung im Zivilschutz im Zentrum. Bis 1995 kam die ehrenamtliche Mitwirkung am Krankentransport und Rettungsdienst in der Stadt Steinheim als Aufgabe hinzu.

Heute spielt die Ausbildung im Schulsanitätsdienst eine wichtige Rolle. Der seit 1997 tätige Malteser-Stadtbeauftragte Albert Bosserhoff dankte allen, die in 50 Jahren am Aufbau der Ortsgruppe Steinheim beteiligt gewesen sind. »Wir haben mit unserer kleinen Mannschaft viel erreicht.«

Nach mehreren Umzügen wurde mit der Jahrtausendwende eine eigene Unterkunft in der Hospitalstraße bezogen und tatkräftig zu einer schönen Bleibe ausgebaut. Bosserhoff: »Hier fühlen wir uns heimisch.« Der erste internationalen Einsatz zum Heiligen Jahr in Rom fand in dieser Zeit statt und auch bei der »Love Parade« waren die Steinheimer Malteser schon im Einsatz.

Regelmäßige Teilnahmen an den Malteser-Wallfahrten nach Werl, Rom und Lourdes gehören ebenso zu den Angeboten. »Lourdes ist wegen der besonderen Atmosphäre ein sehr lohnendes Ziel«, sagte Bosserhoff. Im April 2020 gehe es wieder dorthin.

Seit 2010 sind die Malteser auch fester Bestandteil der Katastrophenschutz-Einsatzeinheit im Kreis Höxter und damit verlässlicher Partner im Großschadenskonzept des Kreises. Zum Markenzeichen der Steinheimer Ortsgruppe wurden die Oldtimerfahrzeuge, die voll funktionstüchtig sind – und bundesweit bekannt und nachgefragt sind.

Wertvolle Arbeit

»Ohne die 600.000 im Zivil- und Katastrophenschutz tätigen Helfer in den Hilfsorganisationen würde unser Gemeinwesen in vielen Bereichen spürbar beeinträchtigt«, lobte Bürgermeister Carsten Torke die wertvolle Arbeit, auf die man sich verlassen könne. Funktionieren könne dieser Einsatz wie bei den Maltesern nur durch die selbstlose Mitarbeit von Helferinnen und Helfern, die so zu einer Bereicherung der Zivilgesellschaft beitragen. Das sei nicht selbstverständlich, sondern verdiene in hohem Maße Anerkennung durch die Gesellschaft, sagte Torke, der auch an die große Typisierungsaktion für den an Leukämie erkrankten Moritz erinnerte, der im Jahre 2003 mehrere tausend Menschen aus der Region gefolgt waren.

Lob für Ehepaar Bosserhof

Kreisdirektor Klaus Schumacher gratulierte im Namen des Landrates und zollte dem Engagement der Steinheimer Ortsgruppe höchsten Respekt. Malteser setzten sich vorwiegend ehrenamtlich dort ein, wo die Not am größten sei. Dabei gelte von der Gründung der Malteser vor 900 Jahren bis heute der Grundsatz »Wir sind aus Tradition modern.«

Für den Diözesanverband sagte die stellvertretende Diözesanleiterin Marion Freiin von Graes, dass in Steinheim aus einer kleinen Keimzelle ein starker Baum geworden sei. Ausdrücklich würdigte sie Albert Bosserhoff und seine Ehefrau Doris. Beide hätten das Wirken der Malteser nachhaltig geprägt. Das verdiene höchste Anerkennung.