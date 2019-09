Steinheim (WB/hai). Die Vorbereitungen dieses stets großartigen Lichterspektakel in Steinheim laufen bereits auf Hochtouren: Am 2. und 3. November wird die Emmerstadt wieder in ein besonderes Licht gerückt.

Die Stadt Steinheim und der Festveranstalter Elmar Meilenbrock (Vinsebeck) haben gemeinschaftlich für den diesjährigen »Reineccius-Markt« ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. So werden am Abend die Bäume, Mauern und Gärten des »Reineccius-Rings« farbenprächtig illuminiert.

Birgit Ischen von der Stadt Steinheim sagte gestern dem WESTFALEN-BLATT: »Fackeln und Feuerschalen ergänzen die Illumination und schaffen eine schöne, behagliche Atmosphäre. In diesem Jahr verläuft die Strecke von der Marktstraße (Höhe Lotto Lohre), Neue Straße, Detmolder Straße, Emmerstraße, Pohlhof, Grandweg, Höxterstraße bis zum Marktplatz.«

Zahlreiche Helfer würden ehrenamtlich daran mitarbeiten, die Stadt im Glanz vieler Lichter erstrahlen zu lassen. Am Samstag, 2. November, startet der Markt um 16 Uhr. Dann wird die Stadt zum Leuchten gebracht und die Strahler verwandeln die Häuser in eine einzigartige »Lichterkette«. Feuerkünstler zeigen ihre Darbietungen und mehrere kulinarische Pavillons auf dem Marktplatz laden die Besucher zum Rundgang durch die Stadt ein. Im Festzelt wird eine »Top 40-Band« dem Publikum einheizen. Ischen: »Alle Steinheimer und auswärtige Besucher sind herzlich eingeladen, im beheizten Festzelt mitzufeiern.«

Kirche steht im Fokus

In diesem Jahr rücken die Katholische Kirche, die Treppe zum Grandweg und der Kirchplatz durch lichttechnische Besonderheiten in den Fokus. Am Sonntagnachmittag ist in der Kirche eine spezielle Lichtinszenierung für das Konzert der Gruppe »Gegenwind« vorgesehen. Der Markt werde dadurch um ein weiteres Highlight bereichert, so Ischen.

Regionales Frühstück

Der Sonntagmorgen (3. November) beginnt mit einem regionalen Frühstück. Dafür könnten Frühstücksmarken zum Preis von 8,50 Euro im Büro von Birgit Ischen (Stadt Steinheim) erworben werden. Nach dem Frühstück öffnen an dem Tag die kulinarischen Pagoden auf dem Marktplatz und bieten ein Mittagessen mit vielen leckeren Köstlichkeiten.

Natürlich gibt es im Rahmen des Marktes wieder eine Medaillenverleihung. Ab 11.30 Uhr wird die Übergabe der Reineccius-Medaille an einen besonderen »Pionier und Querdenker« feierlich erfolgen. Ischen: »Der Name des Preisträgers 2019 wird in der nächsten Zeit bekannt gegeben.«

Außerdem lobt die Stadt Steinheim in diesem Jahr erstmalig einen »Heimat-Preis« aus – wie viele andere Kommunen. Unter dem Motto »Unsere Zukunft liegt hier – wir (be)leben Heimat« konnten sich Vereine und Initiativen mit ihrem Engagement bewerben. Zwischenzeitlich habe die Jury die eingegangenen Bewerbungen gesichtet und Preisträger ausgewählt. Diese würden ebenfalls im Rahmen einer Feierstunde am Sonntag den »Heimat-Preis« vom Bürgermeister Carsten Torke entgegennehmen.

Verkaufsoffener Sonntag am 3. November

Der Sonntag ist verkaufsoffen – ab 13 Uhr öffnen die beteiligten Geschäfte bis 18 Uhr ihre Türen. Geöffnet hätten Geschäfte in der Innenstadt und am Lipper Tor. Am Nachmittag gibt es ein Familienprogramm, das auch die Kleinsten zufriedenstelle. Auf dem »Reineccius-Ring« tummeln sich zu verschieden Zeiten eine Vielzahl von Gauklern. Der Sonntagabend beim Stadtfest schließt dann mit einem Feuerspektakel auf dem Marktplatz. Man darf sich auf zwei tolle Tage freuen.