Am Heubach in der Großgemeinde Steinheim ist in den vergangenen Jahren viel bewegt worden – hier eine Archivaufnahme von 2011. Foto: privat

Steinheim-Ottenhausen/Detmold (WB/hai). Die Flurbereinigungsverfahren »Ottenhausen« und »Heubach« in der Gemarkung Ottenhausen sind abgeschlossen. Die Bezirksregierung vollziehe bis zum Ende dieses Jahres noch die letzten formellen Schritte. Es stecken viel Herzblut und Leidenschaft in dem Verfahren, das seit den 90er-Jahren umgesetzt wird.

Die Teilnehmergemeinschaft des Verfahrens »Ottenhausen« und Vertreter der Bezirksregierung Detmold haben sich in dieser Woche im Dorfgemeinschaftshaus von Ottenhausen getroffen, um eine Bilanz zu ziehen. »Alle Beteiligten haben die Ziele erreicht, die für dieses Verfahren gesteckt wurden.« Auf diese Formel brachte es Rainer Runte, zuständiger Dezernent der Bezirksregierung, bei der Abschlussversammlung.

Die Ortsgemeinschaft Ottenhausen, die Stadtverwaltung Steinheim und die Kreisverwaltung Höxter hätten sich mit viel Engagement eingebracht. »So konnte ein Baustein zur Entwicklung des ländlichen Raumes gesetzt werden«, sagte Runte. »Mit diesem Verfahren endet ein beispielhaftes Dorfentwicklungsverfahren in unserer Region.«

Ökologisch wertvolle Flächen sichern

Zweck der Flurbereinigung war, ökologisch wertvolle Flächen der Gemeinde Ottenhausen für den Naturschutz zu sichern. Gleichzeitig sollten die Grundstückseigentümer Ersatzflächen zur Bewirtschaftung und Nutzung erhalten. Das Verfahren war 1993 begonnen worden. Seitdem wurden über das Konto der Teilnehmergemeinschaft etwa 800.000 Euro bewegt.

Auf den Landerwerb durch Heimatverein und Teilnehmergemeinschaft entfallen davon rund 380.000 Euro, auf den Wegebau 290.000 Euro, auf verschiedene Naturschutzmaßnahmen (zum Beispiel »Multhöpen« 70.000 Euro) sowie 60.000 Euro auf Vermessung und weitere Arbeiten. Weitere 390.000 Euro hat die öffentliche Hand an Zuschüssen gewährt. Insgesamt wurden 268 Hektar Fläche in der Gemarkung Ottenhausen in das »Bodenordnungsverfahren« einbezogen – eine Fläche in etwa so groß wie der Berliner Wannsee. Die Biotope gehören jetzt dem Heimatverein Ottenhausen. Doch nicht nur die Natur hat profitiert: Mit eingeschlossen war ab 2002 die Ortschaft Ottenhausen. Rad- und Gehwege wurden ausgebaut, Flächen wurden neu vermessen.

Der Ortskern konnte neugestaltet werden. »Der hierfür erforderliche Grundstückstausch wurde jeweils einvernehmlich geregelt«, schildert Rainer Runte.

Träger ist der Heimatverein

Träger des Verfahrens ist der Heimatverein Ottenhausen. Er hat Zuschüsse des Landes NRW und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung erhalten. »Die Teilnehmer des Verfahrens mussten keine Beiträge leisten«, so Runte. Grundbücher und Liegenschaftskataster seien mittlerweile berichtigt. »Ein tolles Zusammenwirken von verschiedenen Behörden zum Wohle des ganzen Dorfes Ottenhausen und seinen Menschen hat hier stattgefunden«, so resümiert Reinhard Spieß als Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft die Ergebnisse des umfangreichen Flurbereinigungsverfahrens.

wertvolle Uferflächen

Mit der Flurbereinigung »Heubach« endet auch das zweite Verfahren in der Gemarkung Ottenhausen. Auch dort seien in den vergangenen Jahren wertvolle Flächen für den Naturschutz gesichert worden. Beginn war im Dezember 1998, Träger ist die Stadt Steinheim.

217 Hektar Fläche wurden in diesem Verfahren behandelt. Die Stadt Steinheim bekommt im Ergebnis 28,3 Hektar für Uferstreifen am Heubach, das Land NRW erhält 2,6 Hektar an der Emmer. Die Verfahrenskosten betragen dafür etwa 390.000 Euro. Mit dem Verfahren seien in der heimischen Region wertvolle Uferflächen gesichert worden.