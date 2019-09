Steinheim (WB/nf). »O’zapft is« heißt es auch am Samstag beim siebten Oktoberfest am Lipper Tor in Steinheim. Bürgermeister Carsten Torke wusste, wo der Hammer hängt und brauchte nur zwei Schläge, um das erste Fass anzuzapfen und die Bierkrüge mit König-Ludwig-Festbier zum Schäumen zu bringen.