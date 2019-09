Steinheim (WB). Mit »G 8, 9... – aus! Das Adolphinum schlägt zurück« präsentiert Deutschlands ältestes Lehrerkabarett sein aktuelles Programm rund um das Städtische Gymnasium Adolphinum. Am Freitag, 27. September, um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) treten »Die Daktiker« in der neuen Aula des Schulzentrums der Stadt Steinheim auf.

Gleich drei Schulleiter, die an einer Schule mehr oder weniger aktiv sind? Und das in Zeiten langjähriger Vakanzen an vorderster Front? Kann doch in Zeiten knapper öffentlicher Kassen gar nicht sein. Doch! Am Städtischen Adolphinum ist eben so manches möglich, was anderen Ortes undenkbar erscheint.

Und so ist das traditionelle Gymnasium im Schulkabarett der »Daktiker« nicht nur in Sachen »Leitungsteam« in der Zukunft angekommen – nein, auch die digitale Welt der guten Schule 2020 prägt zunehmend den Alltag der Pädagogen Willi R. Lass (Andreas Boxhammer), Hildegard Lengowski (Brigitte Lämbgen), Karl-Eduard Krick (Hans-Peter Königs) und Volker Müller-Liebenstreit (Hermann Josef Skutnik). Das gilt natürlich gleichermaßen für den Pensionär Dr. Aschobald Bass, Hausmeister Maus und – »last but not least« – die hoch motivierte Schülerschaft.

Lehrerkabarett mit jahrlanger Erfahrung

Seit mehr als 34 Jahren arbeiten »Die Daktiker« abends auf der Kabarettbühne auf, was tagsüber in Gymnasium, Gesamt- und Förderschule an Witzigem und Aberwitzigem ihr buntes Berufsleben bereichert.

»Die Daktiker« gelten als Deutschlands dienstältestes Lehrerkabarett. 1984 begann ein Männertrio, seit 1995 mischt Brigitte Lämbgen die »herrliche« Dreieinigkeit auf. Die Gruppe entstand im Referendariat aus dem Wunsch, eigene und anderer Leute Erfahrungen mit den natürlichen Antagonisten der jungen Pädagogen (Eltern, Ausbildungslehrer, Schüler) »vom Leibe zu lachen«.

Dieses Konzept ließ sich auch auf den Bereich des Politischen übertragen. Bis 1998 entstanden neun allgemeinpolitische Kabarettprogramme.

Seitdem konzentrieren sich die Kabarettisten ganz auf das 1992 ins Bühnenleben geworfene Städtische Adolphinum, dessen Lehr- und Verwaltungskörper auch so entlegene Winkel des Schulalltags wie Mittelstufentoiletten oder ministerielle Werbekampagnen ausleuchtet.

Karten sind im Vorverkauf (Vorverkaufspreis acht Euro) im Sekretariat des Städtischen Gymnasiums Steinheim erhältlich. Weitere Karten können an der Abendkasse für jeweils zehn Euro erworben werden.