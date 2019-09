Bereits zum dritten Mal wurde auf dem Westfalentag in Hattingen die Auszeichnung verliehen. Damit prämiert das Kuratorium des WHB seit 2015 in zweijährigem Rhythmus besonders vorbildliches ehrenamtliches Engagement von Heimatakteuren in Westfalen.

Kulturstiftung als Sponsor

Zum einen wird ein impulsgebendes Projekt für die Heimatarbeit in Westfalen gewürdigt. Zum anderen wird ein Nachwuchspreis an ein außergewöhnlich engagiertes Projekt von, für und mit jungen Menschen vergeben. Dotiert ist der Preis mit jeweils mit 4000 Euro. Die Auszeichnungen wurden in der Kategorie »Innovation« durch die Kulturstiftung der Westfälischen Provinzial Versicherung sowie in der Kategorie »Nachwuchs« durch die Sparkassen in Westfalen-Lippe gestiftet.

Mehr als 50 Bewerbungen

Die Zahl der Beteiligungen ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. In 2019 sind über 50 Bewerbungen eingegangen. Das Spektrum der eingereichten Projekte war wieder ausgesprochen vielfältig, so dass der Jury, gebildet aus Mitgliedern des Kuratoriums des Westfälischen Heimatbundes, eine Entscheidung nicht ganz leichtgefallen ist. Das Votum fiel einstimmig aus. Ausgewählt wurden zwei Projekte, welche eine Rolle vorwärts in die Zukunft bedeuten.

Lebensräume für bedrohte Fauna und Flora

In der Kategorie »Innovation« gewann der Heimatverein Ottenhausen mit seinem Natur- und Umweltschutzprojekt »Vollendung des Biotopverbundsystems Multhöpen/Sassenbrink/Brede«. Der im Kreis Höxter ansässige Heimatverein setze sich auf beispielhafte Weise für den Erhalt von insgesamt 40 Hektar Natur- und Kulturlandschaft ein. Es werden Lebensräume für die bedrohte Fauna und Flora neu geschaffen beziehungsweise dauerhaft erhalten.

Flechthecken und Feuchtgebiete

Dazu zählen Flecht- und Feldhecken, Kopfweiden, Streuobstwiesen und Obstbaumreihen sowie ökologisch wertvolle Feuchtgebiete. Die Leistung des Vereins ist beachtlich: von Grundstücksverhandlungen über die Einwerbung von Drittmitteln bis hin zur Pflege der Flächen sowie umfänglichen Renaturierungs- und Optimierungsmaßnahmen. Eine fachliche Beratung findet dabei durch die Landschaftsstation des Kreises Höxter statt.

Preisgeld für Unterhaltung der Flächen

Das gestiftete Preisgeld soll in einen zu schaffenden Pflege- und Entwicklungsfonds zur dauerhaften Unterhaltung der Naturschutzflächen einfließen. Mit seinem aktiven und auf Beständigkeit angelegten Engagement für Landschaft und Naturschutz hat der Verein Ottenhausen Vorbildcharakter.

Wertvolle Impulse

»Wir sind sicher, dass mit diesem aktiven, durchdachten und auf Beständigkeit angelegten Einsatz für Landschaft und Naturschutz vom Heimatverein Ottenhausen Vorbildcharakter ausgeht«, so der Vorstandsvorsitzende der Provinzial Nord West, Holding Dr. Wolfgang Breuer, in seiner Laudatio. »Dieses Projekt kann anderen Initiativen, Dörfern und Regionen wertvolle Impulse für eine eigene ökologische Arbeit geben.«

Film-Projekt »Heimat 2 Punkt Null«

In der Kategorie »Nachwuchs« überzeugte das Film-Projekt “Heimat 2 Punkt Null” vom Heimatverein Burlo-Borkenwirthe aus dem Kreis Borken. 19 Jungen und Mädchen im Alter von elf bis 14 Jahren haben dort auf Initiative des Heimatvereins gemeinsam mit dem Projektverantwortlichen Michael Schmitt eine Video-Reportage über ihre Heimat gedreht. Ausgehend von einem Video-Workhop in den Herbstferien 2018 entstand in einer mehrmonatigen Produktion eine Dokumentation, die den Nahraum der Kinder aus ihrer Sicht beschreibt. »Die Sicht der Kinder auf ihre Heimat eröffnet neue Perspektiven«, erläutert Wolfgang Niehues, Generalbevollmächtigter der Sparkasse Westmünsterland in seiner Laudatio. »Mit dem modernen Video-Projekt ist es dem Heimatverein Burlo-Borkenwirthe gelungen, auch nachfolgende Generationen für die Tätigkeit und das ehrenamtliche Engagement zu begeistern.«

Die nächste Ausschreibung von »Rolle vorwärts« – dem Preis des Westfälischen Heimatbundes für frische Ideen – erfolgt wieder in 2021.