Steinheim (WB/nf). Werner Reimann sieht sich am Ziel. »Schon seit 15 Jahren habe ich für einen Radweg zwischen Sandebeck und Leopoldstal gekämpft. Bis Kronospan gab es einen – dann war Schluss!« Mit der Freigabe am Dienstag ging im Beisein der Heimatvereine aus Sandebeck (Kreis Höxter) und Leopoldstal (Kreis Lippe) der Wunsch des früheren Vorsitzenden des Heimatvereins Sandebeck endlich in Erfüllung.

Die erste Tour hat er mit seiner Radgruppe aus dem Heimatverein bereits absolviert und festgestellt: »Die Strecke lässt sich super und sicher fahren.« Reimann hat aber nicht nur etwas gefordert. Er hat die Bauleitung fast jeden Tag unterstützt und dafür gesorgt, dass aus Steinheim-Sandebeck Spenden in Höhe von 10.000 Euro von den Bürgern, den Vereinen und dem Bezirksausschuss geleistet worden sind.

Nach einer Bauzeit von nur 14 Wochen war der Bürgerradweg zwischen Sandebeck in Höhe Einfahrt Kronospan und Leopoldstal fertiggestellt. Der Weg sorgt an der viel befahrenen L 954 mit 1350 Metern nicht nur für einen wichtigen Lückenschluss, sondern ist auch eine »Brücke« zwischen den Kreisen Lippe und Höxter sowie den Städten Steinheim und Horn-Bad-Meinberg. Zurzeit werden noch die Verkehrsschilder, eine Querung in Höhe des Kronospan-Verwaltungsgebäudes und die Sicherheitsgeländer aufgestellt. Danach kann die endgültige Freigabe des Weges erfolgen.

Dicke Bretter gebohrt

»Es war unser bisher anspruchsvollstes und schwierigstes Projekt«, stellte Heribert Gensicki, der Vorsitzende des Vereins »Ländlicher Raum aktiv« heraus. »Die Topografie, das angrenzende Naturschutz- und FFH-Gebiet, welches von den Baumaßnahmen nicht betroffen war, die starke Frequentierung der Landstraße und die zahlreichen Sonderbauwerke haben Nerven gekostet. Es mussten dicke Bretter gebohrt werden.«

Über 5000 Kubikmeter Boden bewegt

Über 5000 Kubikmeter Boden waren zu bewegen, die zu 90 Prozent wieder eingebaut wurden. Abböschungen, Aufschüttungen, Anböschungen und das Umlegung von Hydranten stellten weitere große Herausforderungen dar. Die hatten zunächst die Planer, zuletzt das Tiefbauunternehmen R&R Reinhard (Oeynhausen), zu bewältigen. »Alle haben gute und zügige Arbeit geleistet«, ergänzte Wolfgang Diekmann, Pressesprecher des Vereins.

140 Millionen alter Ammonit entdeckt

»Selbst der Fund eines 140 Millionen alten fossilen Ammoniten konnte den Zeitplan nicht durcheinanderbringen«, betonte Vereinskassier Hubert Ebers. An den Fund wird eine Tafel am Radweg erinnern. Wenigstens musste dieses Mal kein Grunderwerb getätigt werden, denn der gesamte Verlauf der Radtrasse befand sich in öffentlichem Besitz.

Der Dank von Karl-Heinz-Huneke galt der Regionalniederlassung OWL von »Straßen.NRW«, die das Projekt erst durch die Bereitstellung der Fördermittel aus dem Bürgerradwege-Programm des Landes NRW ermöglichte. Ebenso dankte er dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW und den beteiligten Anliegern für das gute konstruktive Miteinander und Therese Meier (Stadtverwaltung Steinheim), in deren bewährten Händen die Gesamtbauleitung lag.

Täglich 300 Lastkraftwagen unterwegs

»Alleine 300 Lkw fahren täglich das Spanplattenwerk Kronospan an. Hier war dringender Handlungsbedarf angezeigt«, sprach Steinheims Bürgermeister Carsten Torke für den neuen Radweg. »Wir haben mit der Stadt Horn-Bad Meinberg das Anliegen des Vereins ernst genommen, um dieses Projekt gemeinsam bei Straßen.NRW zu beantragen«. Torke lobte neben dem Einsatz des Vereins »Ländlicher Raum« den großartigen ehrenamtlichen Einsatz, die interkommunale Zusammenarbeit und die hohe Spendenbereitschaft.

Beitrag für den Klimaschutz

»Alle reden vom Klimaschutz – wir handeln und tun was!« Sein Amtskollege Stefan Rother nannte den Radwegebau des Vereins durch die praktizierte Nachbarschaft sowie die vertrauensvolle unbürokratische Zusammenarbeit eine Erfolgsgeschichte. »„Aufgrund des Bürgerradwege-Programm des Landes NRW sind solche Projekte innerhalb von sechs Monaten bewilligungsreif«, teilte Heribert Gensicki mit. »Die Bürger müssen sich nur mit den Kommunen »bewegen« und bewilligungsfähige Planungen sowie die Verfügbarkeit der Grundstücke sicherstellen. Auf die Leistungen des Vereins sind inzwischen mehrere Kommunen aufmerksam geworden und lassen sich beraten.

Radweg ist 1350 Meter lang

Der Bauabschnitt Sandebeck-Leopoldstal wurde am 18. Juni genehmigt, bereits eine Woche später begannen die Arbeiten. »Der 1350 Meter lange Bürgerradweg war mit Kosten von 426.000 Euro kalkuliert. Aufgrund unvorhergesehener Arbeiten werden sich die Kosten um 44.000 Euro erhöhen. Straßen NRW wird 280.000 Euro und einen Kostenzuschuss zu den Bauwerken aufgrund der besonderen Topografie tragen. Die Stadt Steinheim beteiligt sich mit 12.000 Euro, die Stadt Horn-Bad Meinberg mit 5000 Euro. Insgesamt 52.000 Euro sind vom Verein Ländlicher Raum aktiv durch Spenden und Eigenleistungen zu erbringen«, berichtete Ebers.

Weitere Spenden nötig

»Die Finanzierungslücke gilt es zu schließen. Wir müssen noch einmal die Region um Spenden bitten, da die bereits eingegangenen 27.000 Euro leider nicht ausreichen«, so Gensicki über die nächste Mammutaufgabe“.

Wer den Verein »Ländlicher Raum aktiv« unterstützen möchten, wird gebeten, eine Spende auf das Konto bei der Vereinigten Volksbank Bad Driburg-Brakel-Steinheim-Warburger Land IBAN DE42 4726 4367 4053 1050 00 mit dem Kennwort »Bürgerradweg Sandebeck-Leopoldstal« zu überweisen.

Weitere Bürgerradweg-Abschnitte werden in 2020 zwischen Steinheim-Rolfzen und Nieheim-Sommersell, in Feldrom, zwischen Steinheim und Vinsebeck sowie zwischen Belle und Vahlhausen (Kreis Lippe) in Angriff genommen.