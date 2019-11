Von Heinz Wilfert

Steinheim (WB). Immer elf Nächte vor dem Karnevalsstart am »Elften im Elften« stehen in Steinheim auch die Volksläufer in den Startlöchern. Doch für die »Närrische Nacht« der Man-Teou-Renner – immer an Halloween – ziehen sie nicht nur ihre Laufschuhe an.

Nächtliches Sportereignis: Närrischer Lauf in Steinheim Fotostrecke

Foto: Heinz Wilfert

Viele kommen im Kostüm, um so für den Lauf das passende Ambiente zu liefern. Bei der elften »Närrische Nacht« gab es eine Rekordbeteiligung. Angesichts von 573 Teilnehmern platzte die Karnevalshalle am Piepenbrink aus allen Nähten.

Anmelderekord

»Bei 522 Anmeldungen haben wir das Online-Anmeldeportal geschlossen«, berichtete Karl-Josef Düwel vom Organisationsteam. Dennoch wurden vor dem Start noch Nachmeldungen entgegengenommen. »Wir wollen keinen ausschließen«, so Düwel, der mit den Man-Teou-Rennern in der vergangenen Session mit dem Bumerangorden ausgezeichnet worden war.

Die große Teilnehmerzahl ergibt sich aus mehreren Besonderheiten, weshalb die Teilnehmer diesen Lauf so lieben. Die Läufer und Walker können einen Elfer (elf Kilometer) oder einen Halb-Elfer (5,5 Kilometer) bestreiten. Die Wettbewerbe sind abends, die Strecken sind aber mit Feuerschalen, Lampions und Kerzen ausgeleuchtet.

Zusätzlich haben alle Teilnehmer für beste Sicht eine Stirnlampe bekommen. Den Pokal des Siegers bekommt auch nicht der Schnellste, sondern der Elfte des Elfers. Viele der bisherigen Elften waren zum Jubiläum der Närrischen Nacht gekommen, darunter auch der Nieheimer Klaus Walter, der den Pokal zweimal gewonnen hatte.

Für das närrische Jubiläum bekamen alle Teilnehmer im Ziel erstmals eine Medaille, die von den Gardemädchen Eva Schmitz und Anna Kleine übergeben wurde. Unter den Startern war Jan Kaschura von Run-Artist Holzminden der prominenteste. Der schnellste Koch der Welt aus dem Guinness-Buch der Rekorde brauchte sich nicht verkleiden. Er startete standesgemäß in seiner Kochkluft und lief wie bei seinem Rekordlauf mit einem dreieinhalb Kilogramm schweren Kochtopf.

Keine Hektik mit dem Kochtopf

Kaschura ist in bester Form, hatte in diesem Jahr den Lübeck-Marathon gewonnen, einen neuen Streckenrekord und eine neue persönliche Bestzeit über die 42,2 Kilometer (2.28 Stunden) aufgestellt. In Steinheim hatte er es mit seinem Kochtopf nicht so eilig und kam als 78. ins Ziel. Erstmals am Start war Mathias Schmidt mit seinem Partner Andre Hauswerth, Die beiden Firefighter werben für die Duchenne Stiftung und laufen in voller Feuerwehr-Ausrüstung.

Vielfach laufen bei der Närrischen Nacht ganze Mannschaften wie das Team der Lebenshilfe Brakel mit dem Namen »Die Selbstläufer«. Die Wohngemeinschaft wird von Josef Hillebrand trainiert, der das Team bestens auf die Närrische Nacht vorbereitete.

Großen Spaß hatte auch das »Run & Fun-Team« um Mareike Brinkmeier, wo der Name schon Programm ist. Schnellster beim Elfer war Paul Maksuti (40.16, Delbrück läuft). Den Pokal für den Elften des Laufs gewann Lars Schaper (FKK Weserbergland). Über den Halb-Elfer war Matthias Berkemeier (LF Lüchtringen) als erster im Ziel.

Nach den Läufen war die Närrische Nacht noch lange nicht zu Ende. Für alle Teilnehmer gab es neben der Medaille Würstchen und Salat. Nach den Siegerehrungen ging die Party in der Karnevals richtig los, mit Hits und Stimmung von der Kapelle Kamelle und DJ Sören.