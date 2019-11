»Jeder Ton ein Fest« heißt es am 10. November in der Aula des Schulzentrums in einem generationenübergreifenden Fest mit dem Kammerorchester Detmold (von links): Bürgermeister Carsten Torke, Max Gundermann, Anna-Sophie Türich und Michael Wippermann mit Schülern der Städtischen Musikschule. Foto: Heinz Wilfert