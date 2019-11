Von Heinz Wilfert

Steinheim (WB). In Steinheim haben am Montag mehrere hundert Jecken den Auftakt in die neue Karnevalsession gefeiert und die närrische Herrschaft angetreten. Der Countdown für die letzten elf Sekunden wurde mit größter Begeisterung herunter gezählt. Um 11.11 Uhr war es soweit: »250 Tage ohne Karneval sind zu Ende«, rief StKG-Vizepräsident Markus Brexel dem jubelnden Narrenvolk zu.

Höhepunkt des Sessionsauftaktes war die Proklamation des neuen Kinderprinzenpaares Arne Lödige und Leni Horstmann. Wenn das Elferratsschiff in der Innenstadt vor Anker geht, ist das in Steinheim das untrügliche Zeichen, dass die »Fünfte Jahreszeit« endlich in die »heimliche Hauptstadt des Karnevals in Ostwestfalen« eingezogen ist. Mit dem symbolischen Druck auf einen Buzzer hatte die Karnevalsprinzessin Katrin Henning den Startschuss gegeben, damit es wieder heißen kann: »Rund um den Kump herum, da ist heut Karneval. Rund um den Kump, da feiern wir noch mal.« Der närrische Schlachtruf »Man teou« ist wieder in aller Munde.

Mit viel Musik und Tanz wurde die neue Session krachend begrüßt und das jecke Publikum für die Auslosung des Kinderprinzenpaares in Stimmung gebracht.

Die »Sternschnuppen« traten mit einem Marschtanz auf, danach wirbelten die »Prinzensterne« über die Bühne. Drei »Kump(el)stilzchen« mit der ehemaligen Prinzessin Kirsten Volmer führten einen lustigen Babytanz auf. Der Schulchor der Grundschule sang das »Tigerlied«. Narrenzeit ist einfach wunderbar.

Neues Kinderprinzenpaar wird in Steinheim gefeiert Fotostrecke

Foto: Heinz Wilfert

Vor der Proklamation ihrer Nachfolger wurde das scheidende Kinderprinzenpaar Paul Pettig, »der Zauberer des Karnevals«, sowie Lilli Wiedemeier, »die charmant Strahlende«, verabschiedet, die in der Präsidentenkarosse vorgefahren waren. Die beiden Majestäten hatten während ihrer Regentschaft die Herzen ihrer Untertanen im Sturm erobert und tolle Tage erlebt. »Unser Karneval war phantastisch und groß. Es war immer was los«, reimten sie, ehe sie dann die Insignien ihrer Herrschaft zurückgaben.

Dann wurde es richtig spannend: Drei Bewerber gab es für das Amt des Kinderprinzen. StKG-Prinzessin Katrin zog Arne Lödige, der im Anschluss seine Prinzessin unter acht Bewerberinnen ziehen durfte – es war Leni Horstmann. Das donnernde »Man teou« war der schönste Applaus, als der kleine Regent mit der Narrenkappe und die Prinzessin mit einem schönen Krönchen proklamiert wurden. Beide Kindertollitäten besuchen die Klasse 4a der Grundschule Steinheim (Kernstadt). Ihre Klassenlehrerin Andrea Böger versprach eine super Unterstützung.

Die neuen Tollitäten sind bereits fest mit dem Karneval verbunden. Arne (10) ist der Sohn des früheren StKG-Präsidiumssprechers Carsten Lödige. Arne nimmt schon lange am Rosenmontagszug mit seiner Mutter und dem Team der Vereinigten Volksbank, aber auch den Umzügen der Kreiselnarren teil. »Er wollte unbedingt Kinderprinz werden«, so sein Vater Carsten. Er hatte aber auch schon eine Alternative. »Wenn ich es nicht schaffe, dann werde ich später der große Prinz.«

Die neunjährige Prinzessin Leni liebt ebenfalls den Karneval. Sie tanzt seit drei Jahren bei den »Sternschuppen« und hatte unmittelbar vor ihrer Wahl bereits einen tollen Tanzauftritt.

Passend zum diesjährigen Motto in der Emmerstadt (»Hakuna Matata, auf Safari durch die Wiege der Narretei«) wurde zum fröhlichen Sessionsauftakt erstmalig der passende Pin ausgegeben. In der dritten Auflage entspricht das Konterfei dem »Schwarzen Kontinent« und nimmt dabei ein wunderschönes Landschaftsbild aus dem Herzen Afrikas mit auf. Der Erlös dieses Sessionspins wird übrigens für den Kinderkarneval in Steinheim verwendet und dadurch direkt einem fröhlichen Zweck zugeführt.