Ziemlich alt: Dieser jetzt bei einer Ausgrabung in Steinheim entdeckte Krug ist 20 Zentimeter hoch und stammt vermutlich aus dem 15. Jahrhundert. Friedhelm Borgmeier von der Stadt Steinheim hält damit ein echtes Stück »Stadtgeschichte« in der Hand. Foto: Harald Iding

Steinheim (WB/hai). Die neue Ausgrabungsstelle der Archäologen in der Innenstadt von Steinheim hat einen sensationellen Fund zutage gefördert – einen rund 600 Jahre alten Krug.

Wie Eberhard Fischer von der Unteren Denkmalbehörde (Stadt Steinheim) dem WESTFALEN-BLATT bestätigte, hat ein Expertenteam im Bereich »Detmolder Straße/Pohlhof« ein sehr altes Tongefäß entdeckt. »Es handelt sich wohl um einen getöpferten Krug aus dem 15. Jahrhundert – mit Wellenfuß.« Er sei etwa 20 Zentimeter hoch und in einem ausgezeichneten Zustand.

Bereits im Herbst 2018 hatte ein Ausgrabungsteam um Archäologin Marianne Moser einen »Steinwurf« von der jetzigen Fundstelle auf dem Eck-Baugrundstück an der Detmolderstraße eine Überraschung vermelden können: Dort waren Keramikfunde aus römischer Kaiserzeit entdeckt worden (wir berichteten) . Weil es jetzt nördlich dieser Fläche wieder Abrissarbeiten gibt, erfolgt »Teil II« der Bodenuntersuchungen in dem kulturhistorisch wichtigen Stadtviertel. Eberhard Fischer: »Der Krug ist in einer mächtigen Brandschuttschicht entdeckt worden, die auf einen flächenmäßig großen Brand hindeutet. Es könnte sich um den Stadtbrand von 1729 handeln – oder auch um einen Brand davor. Es bleibt spannend!«