Von Heinz Wilfert

Steinheim (WB). In der Emmerstadt geht richtig die Post ab: Denn die Deutsche Post hat ihren Postzustellstützpunkt an der Ottenhausener Straße um 200 Quadratmeter erweitert. Nicht nur die anhaltende Mengensteigerung im Paketbereich machte die Erweiterung nötig, sondern auch der Zeitpunkt mit den Spitzen der Weihnachtszeit.

»Die Erweiterung war erforderlich, denn der Paketsektor boomt und ein Ende ist nicht in Sicht«, erläuterte Sprecher Rainer Ernzer von der Pressestelle Düsseldorf, weil dadurch mehr Platz geschaffen und die Arbeitsabläufe deutlich besser würden.

In dem Stützpunkt in Steinheim arbeiten derzeit 35 Mitarbeiter. Zur Stammbesetzung gehören 25 Mitarbeiter, die tagtäglich die Briefe und Pakete mit den Auslieferfahrzeugen zu den Kunden bringen. Wegen der steigenden Sendungen wurde um drei Zusteller aufgestockt, so Ernzer.

In Deutschland würden jeden Tag von der Deutschen Post fünf Millionen Paketsendungen ausgeliefert – mit einem Zuwachs von acht Prozent im Jahr. Vor Weihnachten steigt die Zahl dabei auf elf Millionen. Deshalb hätten Arbeitskräfte derzeit gute Einstellungschancen. Neue Mitarbeiter würden nicht über Subunternehmen oder als Leihkräfte eingestellt. Sie haben sogar eine Option auf dauerhafte Übernahme. »Bei der Post wartet kein einfacher Job, der aber vernünftig bezahlt wird – ab 13 Euro mit Weihnachts- und Urlaubsgeld«, versichert Ernzer.

In Steinheim werden die Briefe und Pakete über mehrere Zuführungen angeliefert. Die Pakete kommen aus Bielefeld, die bereits auf die Bezirke der Zusteller vorsortierten Briefe aus dem Briefverteilzentrum Herford.

Nur was maschinell nicht gelesen werden konnte, muss noch nachsortiert werden (weniger als zehn Prozent). In Steinheimer Zustellstützpunkt steht den Zustellern eine Flotte von 22 Fahrzeugen zur Verfügung, darunter acht elektrisch betriebene Fahrzeuge mit intelligenten Ladelösungen. So können die Fahrzeuge im Winter vorgeheizt werden. »Die Post ist damit bei der Elektromobilität sowie beim Umweltschutz gut für die Zukunft aufgestellt«, sagt Dirk Ebener vom Post-Regionalstützpunkt Lemgo.

Vom Stützpunkt Steinheim aus werden nicht nur die Emmerstadt mit ihren Ortschaften, sondern auch die Nachbarstädte Nieheim und Schieder-Schwalenberg versorgt. Insgesamt seien es 13.000 Haushalte an sechs Tagen in der Woche, mit Briefen und Paketen. Im Schnitt würden hier pro Tag 12.000 Briefsendungen und etwa 1700 Pakete bearbeitet und zu den Adressaten gebracht.

Zustellung an sechs Tagen

Nach wie vor an sechs Tagen, auch montags. Wegen des geringeren Postanfalls an diesem Tag werden manchmal die Touren zusammengelegt. Die Zusteller können so Überstunden abbauen oder freie Tage nehmen. Wegen der jetzt anfallenden großen Paketmengen gibt es am späten Nachmittag zusätzliche Paketauslieferungen. Durch diesen Service sei sichergestellt, auch die Familien anzutreffen.

Bei Nichtanwesenheit könnten die Pakete auch von der Packstation in Steinheim (an der früheren Post, Pyrmonter Straße) oder bei den Agenturen in Steinheim (Center am Speicherturm), in Nieheim (Agentur Stamm) oder in Schwalenberg (Reisebüro Lehmann) abgeholt werden.