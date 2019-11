Steinheim (WB/nf). Die Steinheimer Wagenbauer und Fußgruppen haben hohe Ansprüche an den Rosenmontagsumzug. Durch Aktivitäten wie den jetzt angebotenen ganztägigen Workshop in der Karnevalshalle soll sich die Qualität noch einmal steigern.

An die Organisatoren des Rosenmontagszuges, die Elferräte Karsten Husemann und Swen Mäding, war der Wunsch herangetragen worden, einen solchen Workshop anzubieten, um zum Beispiel auch »3-D-Darstellungen« zu erarbeiten. Elf Wagenbaugruppen hatten sich mit mehr als 30 Teilnehmern gemeldet, die sich in Geheimnisse der Profis einführen ließen. Im ersten Teil lernte jeder Teilnehmer, ein »3-D-Herz« zu gestalten – mit Draht, Papier und Leim, das am Ende noch angemalt werden konnte. Mit dieser Technik können selbst große Objekte hergestellt werden. Nach dem selben Prinzip sind etwa die großen Löwen am aufwendigen Steinheimer Prinzenwagen gestaltet. Die Materialien für die effektvolle Gestaltung will die StKG künftig auch in der Malstube ausgeben.

Tipps für die Umsetzung

Im zweiten Teil erklärte Hofmalerin Sabine Diedrich, wie die Schrift an den Wagen noch besser aussehen könne. Sie stellte ausführlich die Bereiche vor: »Wie bereitet man die Bretter vor?«, »Wie kommt man zu den richtigen Proportionen?« und »Wie lassen sich Schatten oder besondere Effekte zum Ausdruck bringen?« Die Realisierung wurde in der Praxis danach gleich gemeinsam geübt und ausprobiert – mit Erfolg.

111 Jahre Rosenmontagszug

Das Team um Anja Breker, Andreas Düwel und Daniel Brockmann (sie gehören zu den »Kindern vom Düwelhof«, die schon seit 20 Jahren mit einem Wagen im »Zuch« dabei sind) zeigte sich vom Erlernten sofort begeistert. »Das alles hilft uns ungemein und sorgt für kreative Ideen, wenn wir unseren neuen Wagen bauen.«

Karsten Husemann und Swen Mäding kündigten nach dem großen Zuspruch weitere Workshops an. Sie haben dabei bereits das Jahr 2022 im Auge und sagten dem WESTFALEN-BLATT: »Dann wird in Steinheim ein närrische Jubiläum unter dem Motto ›111 Jahre Rosenmontagszug‹ gefeiert.«