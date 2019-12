Die Kinder in Steinheim freuen sich schon auf den Nikolaus-Besuch. Er wird süße Tüten an alle verteilen, die kostenlos abgegeben werden. Foto: Werbegemeinschaft

Steinheim (WB/hai). Nur noch wenige Tage – dann gibt es wieder den beliebten Nikolaus-Markt in der Steinheimer Innenstadt. Organisatorin Marita Kaufmann: „Es wird am 6. Dezember ein großes Programm ab 15 Uhr für Jung und Alt geboten. Die Eisprinzessinnen Annabel und Esta kommen sogar zu Besuch. Und Gerd, der himmlische Postbote, nimmt die Post für das Christkind gerne in Empfang.“

Weihnachtsponys und viele Bastelaktionen vertreiben die Zeit, bis dann gemeinsam der hohe Gast, Nikolaus, gebührend abgeholt wird. „Mit Musik und Fackelschein holen wir den Nikolaus in die Innenstadt. Dort verteilt er süße Tüten an die Kinder. Die Tüten sind übrigens kostenlos und eine Anmeldung dafür nicht nötig.“

Um 18 Uhr seien dann alle Besucher des Marktes eingeladen, gemeinsam mit dem Steinheimer Musikverein und dem Chor „Vocale“ schöne Adventslieder zu singen. Und es lockt ein tolles Gewinnspiel der Werbegemeinschaft: Um 19 Uhr werden insgesamt 100 Weihnachtsgänse verlost! Teilnahmekarten würden derzeit in den beteiligten Geschäften ausliegen. Marita Kaufmann: „Es darf in diesem Jahr wieder gewichtelt werden. Die verpackten Geschenke können von 15 bis 21 Uhr am Schlitten auf der Bühne getauscht werden.“

Mit Glühwein, Bratwurst und Crêpes soll der Abend am Freitag gemütlich ausklingen.

Und die Geschäfte bieten an diesem Aktionstag ein besonderes Bonbon an: Es gibt ein „Late Night Shopping“ bis 21 Uhr in den ausgewählten Geschäften. Jeder interessierte Besucher sei willkommen.