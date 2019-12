Bei der „Steinheimer Messe“ wurden die Herbststürme, die Gewerbe- und Wirtschaftsschau, „Kultur macht Schule“ sowie eine Ausbildungsbörse zusammengeschlossen. Ein großer Teil der Aussteller hatte sich für den Frühjahrstermin ausgesprochen, weil es so möglich werde, Ausbildungsplätze für das laufende Jahr in den Fokus zur rücken. Eine Neuausrichtung werden auch die Mode- und Möbeltage am Sonntag, 20. September erfahren, um die Voraussetzungen für einen verkaufsoffenen Sonntag zu erfüllen. Die neue Genossenschaft „Stadtmarketing Steinheim“ (das WESTFALEN-BLATT berichtete ausführlich über den Zusammenschluss) plant die Veranstaltung in der Innenstadt, am Lipper Tor und dem Center am Speicherturm.

Bei der Neuausrichtung sollen die Region und die Regionalität sowie Natur, Klimaschutz und Umwelt ins Blickfeld gerückt werden. Unter Einbeziehung von Institutionen und Vereinen soll das Bewusstsein für diese Themen geschärft werden. In der ganzen Stadt werden Workshops, Vorträge, Märkte und Aussteller die Besucher inspirieren. Einzelhändler können die Vorteile der regionalen Angebote hervorheben und das Umweltbewusstsein ihrer Kunden stärken. Der Weltkindertag am 20. September werde in besonderer Weise integriert. Mit dem neuen Angebot sollen alle Altersgruppen angesprochen werden. „Durch die Mitwirkung vieler Gruppen kann ein einheitliches Konzept entstehen, bei der die Region in den Mittelpunkt rückt“, so die Intention der Stadtvertreter.