An der Ostwestfalenstraße (B 252) in Höhe Steinheim-Eicholz haben die Landwirte am Dienstagabend ein Mahnfeuer entzündet.

Steinheim (WB/hai). Im Rahmen der bundesweiten Trecker-Proteste haben sich nun auch die Steinheimer Landwirte gemeldet: Am Dienstagabend (10. Dezember) entzündeten sie an der Ostwestfalenstraße zwischen Steinheim und Eichholz ein Mahnfeuer.

Damit beteiligten sich die Steinheimer auch an der Initiative „Landwirt schafft Verbindung“ (diese Zeitung berichtet über die Mahnfeuer am Wochenende und die Forderungen). „Wir wollen uns der Veränderung nicht verschließen. Uns ist aber wichtig, dass diese im Einklang von Naturschutz, Tierwohl, dem Verbraucherinteresse und der Wirtschaftlichkeit geschieht“, erklärte ein Sprecher des landwirtschaftlichen Stadtverbands Steinheim.

Die Politik in Berlin sei in vielen Punkten nicht nah genug am Alltag der Landwirte. Allem voran wünsche man sich Planungs­sicherheit. Momentan befänden sich zahlreiche Landwirte in einer Art Schwebezustand: Solange nicht feststehe, welche Auflagen und Gesetze sich in den nächsten Jahren durchsetzen, würden viele Landwirte mit Investitionen „in ressourcenschonendere und tiergerechtere Verfahren“ zögern.

„Redet mit uns, nicht über uns“

„Redet mit uns, nicht über uns“, fordert nun der Stadtverband. Bereits seit Anfang des Jahres machen die Steinheimer Landwirte mit Plakaten und Aktionen an verschiedenen Stellen an sich aufmerksam.