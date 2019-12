Von Harald Iding

Steinheim (WB). „Unser Film zeigt viele schöne Treffpunkte für die Jugend in meiner Heimatstadt Steinheim. Es ist eine kleine, aber feine Stadt“, stellt Roman Matt stolz fest. Der 24-Jährige spielt jetzt in einem ganz besonderen Film eine Hauptrolle.

Das Jugendzentrum „Eckpunkt“, die öffentliche Einrichtung für alle jungen Menschen in der Emmerstadt mit dem Leitungsteam Sebastian Nolte und Hans Krautheim, hat gemeinsam mit dem Profiteam aus Höxter von „Madeye Films“ einen rund 13-minütigen Internetfilm gedreht, der ab sofort unter anderem im Youtube-Kanal zu finden ist (Stichwort: „Meine Stadt, mein Ort – Steinheim“).

Firma „Madeye Films“ mit im Boot

Madeline Sprock und Christian Höke von „Madeye Films“ aus Höxter sind bei ihren Arbeiten auf sehr engagierte Jugendliche und auf großes Interesse bei der Umsetzung gestoßen. „Es ist ein Förderprojekt unter dem Namen ‚Hier gestalten‘, das wir im Spätsommer mit den jungen Leuten an ihren persönlichen Lieblingsplätzen an insgesamt drei Tagen gedreht haben. Vorher und nachher gab es dann noch Besprechungen zu einzelnen Details“, sagte Madeline Sprock dem WESTFALEN-BLATT, das am Mittwochabend dabei sein durfte, als das fertige Ergebnis der umfangreichen Arbeit direkt im Jugendzentrum „Eckpunkt“ als Premiere gezeigt wurde. Inzwischen ist es auch ins Netz gestellt und hat innerhalb kürzester Zeit bereits mehr als 150 Aufrufe. Die „Projekt Begegnung GmbH“ aus Boffzen habe die Umsetzung des Films mit gefördert.

„Die Jugendlichen brauchten nur Spaß und Freude an der Sache mitbringen. Sie wurden mit Essen und Getränken versorgt – und ihnen stand an den Drehtagen ein Bulli zur Verfügung, für den Transport zu einzelnen Plätzen.“

„Meine Stadt, mein Ort – Steinheim“

Unter dem Titel „Meine Stadt, mein Ort“ sollten die Jugendlichen zunächst ihre Vorstellungen und Erfahrungen einbringen. „Von Ende August bis Mitte Oktober gab es die Treffen, mit den Drehtagen. Alle haben die komplette Konzipierung mitgestaltet und mitgetragen.“ Im Fokus haben Lieblingsplätze in der Kernstadt wie die Grillhütte, das Freibad, ein großer Spielplatz nahe eines Lebensmittelgeschäfts sowie natürlich der „Eckpunkt“ als ständiger Treffpunkt mit vielen Freizeitmöglichkeiten gestanden. „Auch unsere Aktionen außerhalb des Stadtgebietes, wie das beliebte Kanufahren auf der Weser, sind mit eigenen Aufnahmen in das gesamte Werk eingeflossen“, betonte Hans Krautheim. Und Sebastian Nolte sagte zu der informativen Kurz-Dokumentation: „Roman hat in dem Beitrag als Hauptmoderator Interviews geführt und das mit Freude. Alle zeigten sich sehr diszipliniert und haben sich in der Gruppe toll eingebracht.“

Nieheim als nächste Station

Und Christian Höke ergänzt: „An den einzelnen Stationen gab es Interviewpartner. Mit ihnen hat sich Roman dann unterhalten, um etwas über die Geschichte des Ortes zu erfahren und welche Aspekte ihnen besonders gefallen.“

Roman Matt: „Für mich ist Steinheim meine Heimat. Ich wohne und lebe hier schon fast mein ganzes Leben – und fühle mich sehr wohl.“ Es seien die „Spots“ im Film, die die jungen Menschen immer schon regelmäßig besuchen. Steinheim ist das zweite Video-Projekt von „Hier gestalten“. Vor Steinheim haben Madeline Sprock und Christian Höke eine ähnliche Umsetzung in Beverungen realisieren können.

Und bald ist auch Nieheim an der Reihe: „Dort interessiert sich die Jugend für das Richterhaus, wo sie demnächst Räumlichkeiten bekommen. Ein erstes Interview hat es schon gegeben!“