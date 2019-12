Nach 47 Jahren wurde er jetzt in einer kleinen Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet. Seine Tätigkeit bei den Stadtwerken begann er am 1. Juli 1972 mit seiner Ausbildung zum Industriekaufmann. Nach dem erfolgreichen Abschluss war er in verschiedenen Bereichen – wie zum Beispiel der Buchführung und der Abrechnung – tätig. Zuletzt war Manfred Saage Ansprechpartner für die Kunden im Vertrieb der „BeSte Stadtwerke GmbH“.

„Fast ein halbes Jahrhundert für ein Unternehmen engagiert zu sein – das ist wirklich eine Seltenheit. Sowohl die Kunden als auch die Kollegen werden das typische ‚Stadtwerke Saage‘ am Telefon und den persönlichen Kontakt im Kundenservice vermissen. Seinen herzlichen und direkten Kontakt mit unseren Kunden zeichnete ihn besonders aus. Er verkörperte immer die Stadtwerke in Steinheim und deren Wohl stand für ihn immer im Mittelpunkt“, sind sich die Geschäftsführer und Mitarbeiter der „BeSte Stadtwerkte GmbH“ und der „Stadtwerke Steinheim GmbH“ sowie der Betriebsrat einig. Sie bedankten sich für seinen langjähren Einsatz für das Unternehmen und die gute Zusammenarbeit. Für seinen neuen Lebensabschnitt wünschten sie ihm alles Gute.