Steinheim (WB/nf). Den Kolpinggedenktag im Dezember hat die Steinheimer Kolpingsfamilie genutzt, um langjährige Mitglieder zu ehren. Auch ein Festvortrag findet sich immer im Programm. In diesem Jahr referierte Stephan Myschik, Professor für Flugmechanik und Flugregelung am Institut für Aeronautical Engineering der Bundeswehr in München. Der Professor, selbst Kolpingmitglied, gab einen spannenden Einblick über den Alltag in der akademischen Ausbildung von Piloten.