Von Harald Iding

Steinheim (WB). „Das Geld kostet zur Zeit so wenig wie nie. Man darf dieser Versuchung als Stadt aber nicht erliegen. Denn bei jeder Investition, die man als Kommune tätigt, muss man auch an die Folgekosten denken. Das darf uns am Ende nicht einholen – nur so bleiben wir zukunftsfähig. Dieser kritische Blick auf geplante Maßnahmen darf nicht fehlen!“

Bürgermeister Carsten Torke und Kämmerer Heinz-Josef Senneka betonten zuletzt bei der Einbringung des Haushalts 2020, dass man zwar einen Investitionshaushalt mit mehr als acht Millionen Euro für die Fortsetzung der bislang erfolgreichen Stadtentwicklung vorgelegt habe (wir berichteten), aber es vor allem um Weichenstellungen in vielen unterschiedlichen Lebensbereichen geht. Im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT betonte Carsten Torke: „Da ist das Thema Kita-Plätze – es beschäftigt uns sehr. Wir haben hier in Steinheim zwei kommunale Kindertagesstätten-Einrichtungen. In diesen Kitas nun die dringend notwendigen Gruppenerweiterungen durchzuführen, das stellt sich nicht so einfach dar, wie man sich das vielleicht als Forderung aus der Bevölkerung und Politik erhofft.“

Steinheim stehe derzeit in enger Verbindung mit den Akteuren im Kreis und dem Landesjugendamt. „Da müssen wir uns abstimmen und vor allem den grünen Haken dahinter bekommen.“

Zusammenkunft der Kita-Träger

Es geht auch darum, was man überhaupt schaffen kann bei den „Ü3-Gruppen“, wo Steinheim derzeit den größten Bedarf habe. Die Frage nach dem Aufwand stelle sich auch bei den U3-Gruppen (unter Dreijährige). „Die möchten wir als Kommune den jungen Familien ebenfalls anbieten“. Ein wichtiger Aspekt sei es, überhaupt das Fachpersonal dafür zu gewinnen. „Wir sind aktuell in Gesprächen mit externen Trägern. Es gab hier im Rathaus ein Treffen, wo wir alle in Steinheim vertretenen Träger an einen Tisch zusammengebracht haben – um uns auszutauschen.“ Auch eine Vertretung des Kreises Höxter sei dabei gewesen. Der Bedarf an Betreuungsplätzen wurde in dieser Runde definiert. Steinheim wolle im kommenden Jahr daher mit der Umsetzung anfangen, um der Bedarfslage gerecht zu werden.

„Der Paritätische Wohlfahrtsverband ist seit Monaten mit uns im Gespräch. Er begrüßt zum Beispiel eine andere Betreuungsform wie einen Waldkindergarten, den es hier noch nicht gibt.“ Torke: „Ich bin sicher, dass wir in 2020 eine Entzerrung erreichen. Aktuell haben wir in der Großgemeinde eine Bedarfslage von 40 Plätzen bei der Ü3-Betreuung. Wenn wir in einem ersten Schritt 20 bis 25 Plätze davon auffangen und neu schaffen, wären wir zufrieden – plus eine U3-Gruppe.“

Bedarf an Ü3-Betreuung

Es gibt einen konkreten Lösungsansatz, der von der Politik auch mitgetragen werde: Um dem Defizit an Kindergartenplätzen entgegenzuwirken, soll das ehemalige Gebäude der Stadtwerke im Altenhagen (dort waren zuletzt Flüchtlinge untergebracht) bautechnisch den Anforderungen an eine zweigruppige Kindertagesstätte angepasst werden. Ziel: Bis Herbst 2020 könnten dort neue Kindergartenplätze entstehen.

Das Mittelzentrum Steinheim habe aktuell rund 12800 Einwohner. „Es gab genügend Studien, die von einer negativen Prognose, was die Entwicklung der Einwohnerzahlen in OWL anbetrifft, ausgehen. Was ich aber als Bürgermeister gelernt und erfahren habe ist, dass es anders kommt als vermutet. So ist zum Beispiel unser neues Baugebiet Steinwarts Feld III fast komplett reserviert – das Interesse an den rund 30 Bauplätzen ist riesig. Dann komme ich zu der Erkenntnis: Die Bedingungen zur Ansiedlung müssen also besser sein als das, was uns die Statistiker vor Jahren einmal prognostiziert haben.“

Bauland in Ortschaften

Parallel sei auch in den Ortschaften viel in Bewegung. Bergheim, Sandebeck und Vinsebeck – überall entstehen neue Eigenheime. Immer mehr Familien leben in der Großgemeinde, die Schulen haben einen erhöhten Zulauf – und daraus resultiere auch der höhere Bedarf an Kita-Plätzen.

„Es ist, um das deutlich zu machen, aber nur der Status quo. Die Zukunft können wir alle nicht vorhersagen.“ Steinheim habe jedoch frühzeitig viele Millionen Euro (auch dank Fördermittel) in die Modernisierung und Sanierung der städtischen Schulen investiert – um auch weiterhin in der Lage zu sein, dem hohen Bildungsanspruch gerecht zu werden.

Die Arbeiten beim Ausbau der sanierten Stadthalle in Steinheim laufen auf Hochtouren. Foto: Harald Iding

Kämmerer Senneka hat dabei sogar ein ganz spezielles Problem: „Wenn uns jetzt neue Förderprogramme offeriert werden, stellen wir oft fest, dass wir genau die Maßnahmen schon längst abgedeckt und realisiert haben. Man muss sich wirklich gute Gedanken machen, wo man das Geld noch einsetzt.“ Allerdings ist die Stadt auch gehalten, ihre Immobilien immer auf einem modernen Stand zu halten. Das gilt auch für die Ausstattung der Schulen.

Torke: „Wir binden die Politik und die Bürger gleich mit ein. Das zeigt sich beispielsweise bei der Stadthalle. Dort haben wir die Vereine vorher gefragt, was sie für Wünsche haben. Sie sind es am Ende doch, die solche Lokalitäten nutzen. Die Menschen von Anfang an mit einbinden – darin liegt der Schlüssel zum Erfolg“, ist Torke überzeugt. Steinheim versuche, immer einen Schritt weiter zu sein als andere Städte. „Unsere Ergebnisse sprechen ja für sich!“

Am 20. Januar 2020, so ist es geplant, soll die bautechnische Abnahme der sanierten Steinheimer Stadthalle erfolgen. Erste Anfragen für die Ausrichtung von Veranstaltungen gäbe es bereits.

In der Innenstadt geht es ebenso zügig voran: So steht das Objekt des Investors Elmar Meilenbrock zu Beginn der Detmolder Straße vor seiner Fertigstellung. Die Wohnungen seien entweder schon verkauft oder würden vermietet. Auch gäbe es dort eine Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Johanneswerk.

Zentrumsnahes Wohnen rund um den Kump

Es geht dem Bürgermeister um die Idee des zentrumsnahen Wohnens. „Das wollen wir forcieren. Es gibt einen echten Bedarf dafür. Wir haben unserem Vorhaben auch schon einen Namen gegeben und als das neue ‚Quartier am Kump‘ getauft. Wir möchten hier ein Quartier schaffen, wo von der Single- bis zur Familienwohnung alles angeboten wird. Dadurch, dass wir damit alle Altersschichten in das Zentrum holen, wollen wir die Innenstadt wiederum beleben. Im Erdgeschoss könnte es die Dienstleister und darüber die Wohnungen geben. Wir sind dabei als Kommune gefordert, Lösungen zu erarbeiten. Da kann man zugleich Motivator sein. Und wer letztendlich als Investor das alles umsetzt, ist ein weiterer Schritt. Wir wollen den ersten Schritt machen – und das ist sicher mutig.“

Nach den letzten Jahren sei Carsten Torke als Verwaltungschef sehr zuversichtlich, dass es klappen könnte mit dem neuen Quartier. „Es macht Spaß, etwas in Gang zu setzen und eine Entwicklung zu steuern. Das funktioniert aber nur, wenn alle mitmachen und man dabei alle mitnimmt.“

Und wie kommt die Stadt an entsprechende Mittel? Senneka: „Wir würden das wie bislang über den Stadtumbau realisieren. Das Quartier liegt ja genau im Sanierungsgebiet, da gibt es keine Probleme. Und die vorhandenen Leerstände als städtebaulicher Missstand sind ja offensichtlich.“

Die Stadt Steinheim wäre bereit, so das Leitungsteam, perspektivisch etwas in die Hand zu nehmen und weiter Projekte anzustoßen. „Wie genau die Umsetzung erfolgt, das wollen wir dann gemeinsam mit der Politik in die Öffentlichkeit bringen und präsentieren“, betonte Torke. Und Senneka ergänzte: „Die Leerstände sind auch deshalb zustande gekommen, weil die jungen Leute von alten Immobilien mit Sanierungsstau abgeschreckt werden.“ Bevor man zu viel in solche Altimmobilien investiere, wollen viele lieber auf der grünen Wiese neu bauen.

Daneben gibt es aber auch diejenigen, die alles fußläufig erreichen wollen und keinen Garten mehr brauchen. Sie suchen also lieber eine zentrale Wohnung. „Auf diese Weise schaut man als Kommune, ob man nicht gleich beide Wünsche erfüllen kann.“

Mehrgenerationenhaus

Torke: „Es soll keine Konkurrenz zu Objekten von privaten Investoren werden. Wir sind als Kommune vielmehr froh über neue Ansätze wie das Mehrgenerationenhaus, das hier in Steinheim vorgestellt worden ist und geplant wird. Das neue Quartier soll ein zusätzliches Angebot sein – und das mitten im Zentrum!“