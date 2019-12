Preisen die fair gehandelten Produkte an (von links): Alexandra Schröder-Reinhard (Fair-Trade-Steuerungsgruppe), Bürgermeister Carsten Torke, Klimamanager Alexander Rauer (Stadtvertreter, Steuerungsgruppe) und Marita Kaufmann (Steuerungsgruppe). Foto: Ralf Brakemeier

Steinheim (WB/RB). Damit Rohstoffproduzenten in der Dritten Welt von ihrer Arbeit leben können, ihren fairen Anteil an der Wertschöpfung bekommen, wurde das Fair-Trade-Siegel eingeführt. 2018 wurde Steinheim die zweite „Fair Trade-Kommune“ im Kreis Höxter (nach Bad Driburg). Für das kommende Jahr 2020 steht die „Re-Zertifizierung“ an.