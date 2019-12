Steinheim (WB). Der Konzertchor Vocale aus Steinheim hat mit zwei Konzerten in der Vorweihnachtszeit in den evangelischen Kirchen in Schwalenberg und Steinheim viele Besucher begeistert. Stimmungsvolle, emotionale und geistliche Lieder hielten die Zuhörer im Bann.

Gospel wurden im Rhythmus mitgeklatscht und typische Weihnachtslieder luden zum Träumen ein. Mit dem zum Teil sechs-stimmigen Singen der geistlichen Arien, wie „Agnus Dei“, „Panis angelicus“ und dem „O Holy Night“ überzeugte der Chor unter der Leitung von Helena Mansfeld mit seinem Können.

Die Zuhörer wünschten mit stehenden Ovationen begeistert mehrere Zugaben. Für besondere Höhepunkte bei den Konzerten sorgte die promovierte Pianistin, Komponistin und Musikwissenschaftlerin Khadija Zeynalova, die alle Lieder des Chores mit Passion auf dem Klavier begleitete.

Mitglieder ausgezeichnet

Außerdem gab sich auch der Vorsitzende des Chorverbandes NRW, Heinz Hartmann, die Ehre und gratulierte persönlich Monika Kokenbrink und Claudia Freitag für ihre zehnjährige Chormitgliedschaft. Irene Büttner gratulierte er außerdem für 25 Jahre Mitgliedschaft im Deutschen Sängerbund. Heinz Hartmann freute sich über diese Treue und betonte bei seiner Ansprache: „Singen verbindet, macht gute Laune und fördert damit die Gesundheit.“ Das können unter anderem auch die Sängerinnen und Sänger von Vocale voll unterstreichen – denn ihre Leidenschaft hat nicht zuletzt bei den beiden Konzerten in der Vorweihnachtszeit vielen Menschen Freude bereitet. Wer Interesse am Singen hat, kann immer dienstags von 19.45 Uhr an in das evangelische Gemeindezentrum in Steinheim kommen, um mitzusingen.