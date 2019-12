Dessen Bedeutung auch für das gesamte Paderborner Land wurde lange unterschätzt. Obwohl sich Heimatforscher und Geschichtsschreiber in 200 Jahren mit ihm beschäftigten, lag keine zusammenhängende Biografie vor.

Johannes Waldhoff fand heraus, dass Pyrach von 1740 an in Lügde gewohnt hatte, ehe er 1760 nach Gründung einer Familie nach Steinheim zog. Geboren wurde Pyrach 1705 in Schloss Neuhaus – sein Geburtshaus besteht dort noch heute. 1727 war er als Rentmeister, „Kaiserlicher Notarius“ und Steuereinnehmer in die Dienste der Familie von Lippe auf Schloss Vinsebeck getreten.

Merlsheim als Rittersitz

Gleichzeitig war er Sekretär der Familie von Ketteler auf Gut Merlsheim. In zehn Jahren (von 1727) schrieb er sein bekanntestes Werk „Die Beschreibung des Hochstifts Paderborn“ – eine Arbeit von 300 Seiten, versehen mit einem kleinen Anhang „Der Rittersitz „Merelhusen“ (Merlsheim), den er 1737 der Familie Ketteler widmete. Seine Bedeutung verdankt das Manuskript den 40 Federzeichnungen Paderborner Ämter, Städte, Adelssitze und Klöster. Der Altkreis Höxter ist mit neun Motiven vertreten: Brakel, Bad Driburg, Steinheim, Nieheim, Beverungen, Lügde, Amt Oldenburg Grevenburg und dem Amt Stoppelberg. Das anhängende Werk „Der Rittersitz Merelhusen“ enthält sechs Merlsheimer Motive. Als Pyrach 1740 nach Lügde gezogen war, verfasste er die Geschichte der Stadt auf 315 Seiten.

Leider sei das Manuskript zum großen Teil verloren gegangen, so Waldhoff. 1746 trat Pyrach als Verwalter auf dem Rittergut Eichholz auf. Ein Jahr später erstellte er als Notar in Lügde ein neues Stadtkatasterbuch. Nach seinem Umzug nach Steinheim erarbeitete er bis 1778 „Die Geschichte der Stadt Steinheim“ – es ist ein Werk, das einen weltlichen und einen kirchlichen Teil umfasst. Davon existieren mehrere Abschriften, eine befindet sich im Stadtarchiv Steinheim.

30 Jahre in Vinsebeck aktiv

Zu seinem Tod am 14. April 1784 heißt es im Steinheimer Kirchenbuch: „Begraben wurde Herr Sekretär Johann Conrad Pyrach. Er war in Vinsebeck wohl 30 Jahre Secretarius. Meritissimus (...er hat hohe Verdienste erworben).“ Keines der Werke Pyrachs wurde im Druck je veröffentlicht. Alle befanden sich als Abschriften im Privatbesitz und waren für Historiker nur schwer erreichbar. „Pyrach ist als Historiker nicht vergessen. Er ist aber weitgehend unbekannt geblieben, weil alle Informationen über sein Werk und sein Leben aber weit zerstreut sind“, betont Waldhoff. Das Themenheft liegt jetzt unter anderem im Steinheimer Möbelmuseum aus.