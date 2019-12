Im neuen Jahr werde das Programm auf Wunsch vieler Närrinnen verkürzt: „Pünktlich ab 20.11 Uhr wird gefeiert. Die Band ‚dolce vita‘ heizt uns dann ein – jede Frau darf gerne bis in die Morgenstunden feiern.“ Seit August planen die „Kumpelstilzchen“ bereits den närrischen Abend, um die Frauen aus Steinheim und Umgebung – passend zum neuen StKG-Bühnenmotto – nach „Afrika“ zu entführen.

Sie werkeln am Bühnenbild, nähen Kostüme und proben die einzelnen Programmpunkte. „Wir freuen uns auf viele Gäste und versprechen ein kurzweiliges, wunderbares Programm“, betonen die beiden Vorsitzenden Michaela Lödige und Kathrin Hasse im Vorfeld. Der über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Frauenkarneval startet am Freitag, 7. Februar, um 20.11 Uhr in der Stadthalle Steinheim. Der Kartenvorverkauf ist am Dienstag, 28. Januar, von 18.11 bis 20.11 Uhr in der Karnevalshalle am Piepenbrink. Der Einlass zum Kartenvorverkauf sei schon ab 10 Uhr morgens. Wer an diesem Tag keine Möglichkeit habe, in die Karnevalshalle zu kommen, könne Karten ohne Platzwahl am Folgetag per Mail bestellen: „kumpelstilzchen-steinheim@gmx.net“.

Restkarten würden zudem wieder an der Abendkasse erhältlich sein. Eine Karte kostet zehn Euro.