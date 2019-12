Steinheim (WB/nf). Die Kleiderökumene ist ein soziales Projekt der evangelischen Kirchengemeinde und der Pfarrcaritas St. Marien Steinheim. Wie gut die Einrichtung funktioniert, zeigte sich in diesem Jahr wieder an den zahlreichen Spenden, die an Schulen, Vereine und gemeinnützige Einrichtungen übergeben werden konnten.

Ins Leben gerufen wurde die Kleiderökumene 2006. An der Bahnhofsstraße finden Interessenten seither gut erhaltene Kleidung für Menschen mit kleinem Einkommen und für kleines Geld.

Die gut erhaltene Bekleidung – es gibt alles von Einzelstücken bis zum kompletten Anzug und Kostüm für Damen und Herren – wird gegen einen geringen Obolus an Interessierte abgegeben. Auch Schuhe bereichern das Angebot.

Einrichtung trägt sich selbst

Die Einrichtung trägt sich komplett selbst, wie das Leitungsteam jetzt im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT betonte. Weil den Initiatoren Jugendliche und Kinder wichtig sind, werden mit den Überschüssen regelmäßig Vereine oder Schulen unterstützt.

„Die 32 Helferinnen danken für die vielseitige Unterstützung, vor allem auch all denen, die Kleidung spenden,“ so Annelies Niehörster. Es wird aber auch um Verständnis gebeten, dass die Abnahme natürlich nur in kleineren Mengen erfolgen kann. „Die Kleidung soll bei Abgabe modisch, sauber und in einwandfreiem Zustand abgegeben werden“, bitten die Helfer.

Weihnachtspause bis 13. Januar

Noch bis zum 13. Januar ist Weihnachtspause der Helfer, in diesen Wochen bleibt die Kleiderökumene geschlossen. Spenden aus den Überschüssen bekamen im abgelaufenen Jahr die Fördervereine der Grundschule und der Realschule Steinheim, die „Kalemie AG“ des Städtischen Gymnasiums Steinheim und die Musikschule Steinheim, die Musikvereine Vinsebeck/Leopoldstal und Sandebeck, der Förderverein des Freibades Steinheim, der Spielmannszug Bergheim, die Junge Kultur Steinheim, der Jugendzirkus Kumpulus, die Waldjugend, die Jugendfeuerwehr und die Kolping Jugend Steinheim, die katholische Kirchengemeinde St. Marien, das Kinder- und Frauenhaus Höxter sowie die Hospizgruppe Brakel. Jeder sei zu einem Besuch willkommen, das Team freue sich zudem immer über Spenden.