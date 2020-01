In diesem Einfamilienhaus in Vinsebeck hat die Dunstabzugshaube in der Küche gebrannt. Foto: Marius Thöne

Steinheim-Vinsebeck (WB/thö). Geringer Sachschaden ist am Dienstagnachmittag bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus am Oberen Bülteweg in Vinsebeck entstanden.