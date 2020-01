Das berühmte „Hauptstadtschild“ an der viel befahrenen Ostwestfalenstraße (Bundesstraße 252) steht und ist der plakative Ausdruck dafür, dass es im Karneval in Steinheim ab sofort „Volle Fahrt voraus“ heißt (von links): Hofmarschall Volker Böddeker, das amtierende Prinzenpaar Christian und Katrin Henning, Elferratsvorsitzender Christian Möller und StKG-Präsident Dominik Thiet. Foto: Heinz Wilfert

Steinheim (WB/nf). „Volle Fahrt voraus für den Karneval“ heißt es ab sofort, seit das Schild „Steinheim - heimliche Hauptstadt des Karnevals in Ostwestfalen“ aufgestellt ist. Das berühmte Schild der Steinheimer Karnevalsgesellschaft steht am Schnittpunkt von zwei Bundesstraßen, am Kreisverkehr der Ostwestfalenstraße und der Bundesstraße 239. Es ist nachts sogar beleuchtet und für alle Karnevalsfans weithin sichtbar.