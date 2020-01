Ein schwerer Unfall führte am Donnerstag zu einer Vollsperrung der Landstraße zwischen Bergheim und Vinsebeck. Foto: Heinz Wilfert

Steinheim-Vinsebeck (WB/nf). Ein schwerer Verkehrsunfall führte am frühen Donnerstagabend zu einem Großeinsatz von Feuerwehren und Polizei in Vinsebeck. Kurz vor 17 Uhr überholte laut ersten Ermittlungen der Polizei ein 18-Jähriger aus Bergheim kommend mit seinem VW Polo rund 150 Meter vor dem Ortsschild in einer leichten Rechtsbiegung ein vor ihm fahrendes Fahrzeug – ausgerechnet den Wagen einer Fahrlehrerin.