Von Heinz Wilfert

Steinheim (WB). Steinheims neuer Karnevalsprinz musste viele Talente mitbringen: Geschickt musste er sein, Kraft und Sportlichkeit sollte er haben und dazu Grips beweisen. Nach aufregenden Prinzenspielen in der „Man teou“-Arena rund um das Motto „Hakuna Matata – Karneval an der Wiege der Narretei“ voller Rasanz, Tempo und Ideenreichtum wurde Samstagnacht um 0.11 Uhr das Geheimnis gelüftet: Marc Obermann heißt der neue Steinheimer Karnevalsprinz 2020.

Drei turbulente Spielrunden mussten die Kandidaten bewältigen, die im Zusammenhang mit Afrika (Bühnenmotto) standen. Das Präsidium um StKG-Präsident Dominik Thiet hatte sich ganz dem Thema angepasst und war in afrikanische Kostüme geschlüpft – darunter kriegerische Massai. Thiet erzählte die Geschichte wie sich Geselligkeit und Fröhlichkeit in Afrika schon vor 350.000 Jahren entwickelten, wo sich ein Stamm verkleidet und der Stammeshäuptling mit Zepter, Kette und einer Kopfbedeckung mit Federn ausgezeichnet wurde. Sogar ein Kump war vorhanden und ein eigener Schlachtruf „Mamumba Man teou“ wurde gefunden.

Schlachtruf „Mamumba Man teou“

Eine besondere Aufgabe hatte Elferratsvorsitzender Christian Möller als quirliger und witziger Schamane übernommen. Zwischendurch zeigte das Präsidium zusammen mit der Prinzengarde einen begeisternden afrikanischen Schautanz.

Für die drei Spielrunden durfte Unterstützung aus dem Publikum geholt werden, das versprach viel Rasanz bis zur Finalrunde, für die sogar ein Auto in die Arena gefahren wurde. Zwölf Spieler mussten sich irgendwie in den Innenraum quetschen und zuvor das Gefährt als „afrikanisches Sammeltaxi“ mit möglichst vielen Reiseutensilien beladen.

Bürgermeister Torke gratuliert

Einige Minuten nach 24 Uhr wurde der neue Prinz dann in die Halle geschoben – noch verborgen hinter einer afrikanischen Maske, aus der unter grenzenlosem Jubel Marc Obermann als neuer Prinz und sozusagen „König der Löwen“ heraussprang und dem sofort die Narrenkappe aufgesetzt wurde. Bürgermeister Carsten Torke vollzog durch Verlesung einer Urkunde die Proklamation. „Ohne Euch Jecken ist Karneval nichts, Ihr alle seid Karneval,“ so die Liebeserklärung von Marc Obermann an das ausgelassen jubelnde Narrenvolk. In den nächsten Wochen freue er sich darauf, sämtliche Facetten im Karneval, vor allem am Rosenmontag genießen und erleben zu dürfen.

Der Prinz ist 35 Jahre alt, verheiratet mit Ehefrau Jana und hat seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei der Firma „Struck Lichtwerbung“ absolviert. Nach einem dualen Studium zum Betriebswirt, Fachrichtung Wirtschaftsinformatik hat er die Geschäftsführung des Tochterunternehmens „ST Service GmbH“ übernommen. Auftritte im Karneval erlebte er schon in den Jahren 2010 und 2015 mit den Freunden des Prinzen, dem Hofstaat gehörte er 2015 an. Am Rosenmontag nimmt er regelmäßig teil. Er ist Mitglied der Kreiselnaren, die ihren eigenen Umzug am Karnevalssonntag abhalten.

Auch „Chef der Verwaltung“ im BSV

Als Prinz folgt er seinem Vater Udo, dem Steinheimer Karnevalsprinzen „Magister der schönen Künste“ zur Jahrtausendwende 2000. Auch das Thema „Afrika“ passt zum neuen Prinzen: 2013 hat er einen Urlaub in Kenia verbracht. Sehr aktiv ist Marc Obermann im Bürgerschützenverein (BSV), wo er Chef der Verwaltung ist und 2004 sogar als Jungschützenkönig regierte. Das Geheimnis, wer die Prinzessin an der Seite des Prinzen ist, bleibt aber weiter spannend und wird traditionell erst beim Galaabend und der Inthronisation des Prinzenpaares gelöst.

Neue Prinzessin bleibt noch ein Geheimnis

Verabschiedet wurde das bis zur Prinzenkürung amtierende Prinzenpaar Christian und Katrin Henning. „Ihr wart ein tolles Prinzenpaar“, rief ihnen der Präsident zu, als er Christian Henning mit dem Hausorden der StKG auszeichnete. Mit Impressionen in bewegten Bildern wurde noch einmal an ihre Regentschaft erinnert. Das scheidende Prinzenpaar bedankte sich mit einem Geschenk bei ihrem Hofmarschall Volker Böddeker, der sie ein Jahr lang fleißig begleitet hatte. Das Programm der Prinzenkürung gestalteten die Prinzensterne, Solotänzerin Loreen Schlütz und die Prinzengarde. Verabschiedet von der närrischen Bühne haben sich die Solomariechen Lena Wechers und Lea Günther.