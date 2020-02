Labrador Nando sucht sich einen Buchstaben aus. Die Schüler der 7c müssen dann ein passendes Fremdwort finden. So wird auch ein eher trockenes Deutsch-Thema zu einer unterhaltsamen Abenteuer-Stunde. Nando ist seit einigen Woche Schulhund in der Realschule Steinheim . Foto: Ralf Brakemeier

Von Ralf Brakemeier

Mit Nando haben die Schüler sogar Spaß beim Lernen von Fremdwörtern. Nando ist nicht nur der vierbeinige Begleiter der Sozialpädagogin, er ist zugleich Therapiehund und seit ein paar Wochen auch „Hilfslehrer“ an der Realschule Steinheim. „Nando ist unser Schulhund, wir haben ganz schnell Freundschaft mit ihm geschlossen“, freut sich Schulleiterin Verena Speer-Ramlow.

In der 7c ist Nando heute an der Seite von Deutschlehrer Benjamin Scholand im Einsatz. Es geht um Fremdwörter, die in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen sind. Nando wählt mit bedruckten Kissen einen Buchstaben aus, die Schüler müssen ein passendes Fremdwort finden und damit einen sinnvollen Satz bilden. In Sekundenschnelle gehen die Hände nach oben, so viel Beteiligung wünscht sich Lehrer Scholand sicher in jeder Stunde. Kein Wunder, als Belohnung für die schnellste richtige Antwort winkt eine Streicheleinheit mit dem vierbeinigen Hilfslehrer.

Zweijährige Ausbildung

Der hat sich in der großen Pause vorher mit Hol- und Bring-Spielen ausgetobt, ist hellwach und freut sich über die Zuwendungen und das eine oder andere Häppchen von den Schülern. Wer Angst oder zumindest Respekt vor dem schwarzen Labrador hat, kann das Leckerli auch verstecken oder mit einem langen Holzlöffel überreichen. „Wir wollen keinen überfordern, es soll alles spielerisch bleiben“, sagt Sabrina Baumblüth-Hesse, die Nando und vor allem Pferde auch auf ihrem Therapiehof in Riesel einsetzt.

„Für mich ist Nando ein Türöffner, wenn es um den Kontakt mit besonders verschlossenen oder unsicheren Schülern geht“, sagt die Sozialpädagogin. Ihr Labrador wurde in einer aufwendigen, zweijährigen Ausbildung auf seine Aufgaben als Therapiehund vorbereitet. Dass Nando rassebedingt besonders lernwillig und auch etwas verfressen ist, kam Sabrina Baumblüth-Hesse dabei zugute.

„Wenn Nando dabei ist, trauen sich Schüler im persönlichen Gespräch, schneller aus sich heraus zu kommen. In der Klasse schaffen es die Schüler wegen des Hundes, mehr Ruhe zu bewahren und Rücksicht zu nehmen,“ erklärt die ausgebildete Konzentrationstrainerin.

Konzentrationsübungen mit tierischer Unterstützung

Schon zum zweiten Mal ist Nando in der 7c zu Gast. Vor den Weihnachtsferien hatten sich Labrador und Frauchen schon bei den Schülern vorgestellt. Sprach-, Konzentrations- und Bewegungsübungen kann Sabrina Baumblüth-Hesse mit Hund und Schüler machen. Die Vorteile beim Arbeiten mit tierischer Unterstützung liegen für sie klar auf der Hand: „Nando hat keine Vorurteile, für ihn sind alle gleich, ob sie nun etwas gut können oder nicht. Er bewertet nicht oder ist nachtragend.“

Im zarten Alter von 18 Monaten hat Nando mit seiner Ausbildung zum Therapiehund begonnen. Grundsätzlich sei jeder Hund dafür geeignet, Familienhunde mit einem ruhigen Gemüt aber natürlich besonders. Auch Nandos Tochter hat die Ausbildung zum Therapie-Begleithund schon begonnen.

Schulleiterin Verena Speer Ramlow betont: „Ich bin froh über das neue Angebot. Der Kontakt mit Nando ist natürlich nur auf freiwilliger Basis.