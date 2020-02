Steinheim (WB/hai). Im Industriegebiet von Steinheim ist die Freiwillige Feuerwehr aus der Großgemeinde am Donnerstagvormittag mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften ausgerückt. In einem Betrieb ist die Absauganlage in Brand geraten.

Laut Feuerwehr befanden sich beim Eintreffen in dem holzverarbeitenden Betrieb allerdings keine Personen mehr in der Halle. Die Späneabsaugung sei zuvor in Brand geraten. „Von außen war bereits eine Rauchentwicklung zu sehen“, heißt es von Seiten der Wehr. Die Freiwillige Feuerwehr nahm gleich mit mehreren Trupps unter Atemschutz einen „Innenangriff“ vor. Die Wehr: „Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht und kontrollierte die Halle mit der Wärmebildkamera.“ Einsatzende nach rund 75 Minuten war gegen 11.40 Uhr. Es waren unter anderem der Löschzug der Kernstadt sowie die Löschgruppen aus Bergheim, Eichholz, Ottenhausen und der Rettungsdienst vor Ort im Heideweg. Die Mannschaftsstärke betrug 25 Helfer.