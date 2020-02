Lügde/Steinheim (WB/thö). Bei einem Unfall in Lügde sind am Samstagabend sechs Menschen verletzt worden. Ein Steinheimer Renault-Fahrer (33) und sein 19-jähriger Beifahrer erlitten nach Angaben der Polizei schwerste Verletzungen.

Der 33-jährige Steinheimer war gegen 22 Uhr mit seinem Twingo im Rischenauer Wald (L 827) in Richtung Schwalenberg unterwegs. Als plötzlich ein Stück Wild die Straßenseite wechselte, musste der Mann auf die Gegenfahrbahn ausweichen, wo er

Der von der Feuerwehr aufgeschnittene Renault Twingo. Foto: Feuerwehr Lügde

mit dem BMW eines 19-jährigen Göttingers frontal kollidierte.

Feuerwehr befreit Twingo-Insassen

Die beiden Steinheimer waren in dem Renault eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Twingo befreit werden. Anschließend kamen sie in Krankenhäuser nach Detmold und Bad Pyrmont. Die vier Insassen des BMW im Alter von 16 bis 19 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in Kliniken nach Bad Pyrmont, Hameln und Höxter.

Fahrzeuge sichergestellt

Beide Autos wurden von der Polizei sichergestellt. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf etwa 3000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen war die Landesstraße 827 drei Stunden lang komplett gesperrt.

Die Feuerwehr kümmerte sich neben der Verletzten-Rettung auch um die Absperrung und die Ausleuchtung der Unfallstelle.