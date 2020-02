Steinheim (nf). Mit dem KJG Jugendkarneval in Steinheim wird die heiße Phase der tollen Karnevalstage in Steinheim eingeläutet. Der Besuch beim Jugendkarneval gehört daher zu den Pflichtaufgaben des Steinheimer Karnevalsprinzen. Hunderte von Jugendlichen waren gut drauf und feierten wie seit Jahrzehnten den Jugendkarneval der KJG.

KjG-Karneval in Steinheim Fotostrecke

Foto: Heinz Wilfert

StKG Vizepräsident Markus Brexel und Prinz Marc Obermann stimmte in der neuen Stadthalle die jungen Jecken schon einmal mit donnerndem „Man teou“ auf die kommenden Höhepunkte ein, als beide mit großem Gefolge an Elferräten die Bühne betraten. Der Prinz wurde wie ein Popstar gefeiert und ließ sich von der super Stimmung anstecken. Für den jungen Prinzen liegen die Besuche beim Jugendkarneval noch nicht sehr lange zurück. Sehr zufrieden mit der Resonanz auf die diesjährige Veranstaltung war Noah Klaes vom KJG Leitungsteam. „Das Interesse steigt wieder an, wie die rund 600 jugendlichen Besucher in diesem Jahr verraten.“

600 Besucher

Die KJG organisiert seit Jahrzehnten den Steinheimer Jugendkarneval nicht zum Selbstzweck. Vom Überschuss werden vor allem die Aktivitäten der KJG gefördert. Der Löwenanteil der Einnahmen vom Jugendkarneval fließt in das Zeltlager, an dem viele Kinder aus Steinheim teilnehmen. In diesem Jahr ist dieses in den ersten beiden Wochen der Sommerferien in der Nähe von Fulda geplant.

Ausgezeichnet wurden von der StKG zwei junge KJG Mitglieder: Andre Bläsing zeichnet sich durch großes Engagement aus und kümmert sich um die Logistik. Paul Mertens lebt zwar schon länger in Düsseldorf, unterstützt aber nach wie vor die Aktivitäten in Steinheim und bringt die karnevalistische Note vom Rhein in den Steinheimer Karneval ein. Die StKG ehrte beide Aktivisten mit dem Sessionsorden.

Prinzengarde gewinnt

Weil es zum Jugendkarneval auch gehört, dass sich die Besucher verkleiden und tolle Kostüme präsentieren, wurden die schönsten Kostüme prämiert. Den dritten Preis belegte Julia Pollmann, die sich als Einhorn verkleidet hatte. Den zweiten Platz belegten die „Drei von der Tankstelle“. Der erste Preis ging an die Mitglieder der Prinzengarde um Trainerin Daniela Nübel, die ein schickes einheitliches Kostüm trugen und sich originell geschminkt hatten.