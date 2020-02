Von Heinz Wilfert

„Ich habe mit dem Buch offenbar einen Nerv der Zeit getroffen,“ sagte die Autorin jetzt dem WESTFALEN-BLATT. Nun hat sie eine Folgegeschichte geschrieben. „Pavel und Ich“ – so lautet der Titel des Buches, in dem sie auf sehr persönliche Weise die Geschichte hinter der Geschichte beschreibt, in dem aber auch viel vom eigenen Leben steckt.

Premierenlesung am 4. März im Gemeindezentrum

Das Buch (168 Seiten) erscheint am 4. März im „Pendragon Verlag Bielefeld“ (Preis: 15 Euro). Es sei auch als E-Book erhältlich. Die Premierenlesung findet am Donnerstag, 5. März, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Steinheim statt. Karten zum Preis von sieben Euro gibt es noch in der Buchhandlung Wedegärtner.

Der Erlös komme wie in der Vergangenheit einem wohltätigen Zweck zugute, sagte Sandra Brökel. Erlöse aus dem “hungrigen Krokodil” flossen bislang in „Stolpersteine“ für Nordböhmen, die Flüchtlingshilfen Brakel und Steinheim, den Förderverein HPZ Laurentius Warburg, das Anidaso Kinderheim Ghana und die Jemenhilfe.

Sandra Brökel, 1972 in Arnsberg geboren, arbeitet aktuell als Schreib- und Trauertherapeutin. Sie ist ein Adoptivkind, das sich auf die Suche nach den Wurzeln und der eigenen Identität gemacht hat. Sie arbeitet diese Suche in dem neuen Buch sehr persönlich durch selbst angewandte Schreibtherapie auf und zeigt eindrucksvoll, auf welch ungewöhnliche Weise zwei Menschenleben miteinander verbunden sein können. „Ich wurde Pavel nicht mehr los.“ Ihr gelingt so mit ihrem zweiten Werk ein bewegendes Buch über die Suche nach der Bedeutung von Heimat und dem eigenen Seelenfrieden.

„Wie eine Befreiung“

„Dieses Buch war für mich wie eine Befreiung, mit dem mich mein Leben aufgeräumt habe,“ sagt sie, weil sie damit auch anderen Mut machen möchte. „Tiefe Wurzeln sind nämlich nötig, um vor den Stürmen des Lebens bestehen zu können“, so ihre Erkenntnis, die sie beim Schreiben gewonnen habe.

Schon die Entstehungsgeschichte des neuen Buches wirkt spannend und berührend, denn Sandra Brökel hat es in Prag im „Café Slavia“ geschrieben, weil sie damit auch tief in Pavel Vodáks Leben eintauchen und zeigen konnte, auf welche Weise zwei Menschenleben miteinander verbunden sein können, die sich nie selbst begegnet sind.

Das Buch wird so zum Zeugnis über die Suche nach den eigenen, aber auch gemeinsamen europäischen Wurzeln, nach der Bedeutung von Heimat und nach dem eigenen Seelenfrieden.

Einladung vom „Literatursalon NRW“

Für die diesjährige Leipziger Buchmesse hat Sandra Brökel eine Einladung durch den „Literatursalon NRW“ erhalten, um ihre beiden Bücher vorzustellen. „Eine wirkliche Ehre“, verrät sie dieser Zeitung. Als solche bezeichnet sie auch eine Lesung vom letzten Jahr im ehrwürdigen Literaturhaus für deutschsprachige Autoren in Prag. Seitdem stehe ihr Buch dort in der Bibliothek neben Brod und Kafka.