Um den Clown am Rathaus befestigen zu können, muss extra ein Kran kommen. Die Figurenbauer möchten auch in Zukunft das Gebäude weiter verschönern und planen weitere bunte Exponate, suchen aber Hilfe. Foto: Ovenhausen

Von Ralf Brakemeier

Gut formbar muss sie sein, möglichst wenig Gewicht mit einer hohen Festigkeit verbinden. Die Oberflächen müssen Farbe gut annehmen, im Regen und Schnee aber möglichst nicht die Form verlieren. Die Matsche ist der Grundstock für viele Kunstwerke, die den Karneval bereichern. An Prunkwagen, bei Figuren vor der Karnevalshalle beim Bühnenbau für den Galaabend oder an der Rathausfassade – in Form gebracht, geschliffen und bunt bemalt wird die Matsche zum närrischen Kunstwerk.

Gemeinsam mit Matthias Lange und Klaus Ovenhausen entstehen, meist in Walbaums Garage im Kastanienweg, die Skulpturen. Zuletzt wurde ein Clown in einem Fenster des Steinheimer Rathauses angebracht. Der närrische Spaßmacher steht auf einer Hand und hält in der anderen einen Luftballon. Eine Herausforderung für die kreativen Bastler rund um das „Matsche-Brain“ Matthias Walbaum.

Mischung mit Zement

„Es gibt so viele Möglichkeiten: leichtes Papiermaché, stabileres Pappmaché, Kleister oder Hasenleim mit oder ohne Zementbeimengungen...“, zählt Walbaum auf. Wenn andere abends die Beine hochlegen und sich auf den Tatort freuen, verkriecht er sich in die Garage und bastelt am besten Matsche-Rezept. Seit Walbaum im Karneval engagiert ist, hat hier nur ganz selten einmal ein Auto geparkt.

Zeitungen als Basis

Basis für das neueste Modell, den Clown im Rathausfenster, ist das WESTFALEN-BLATT, beziehungsweise, eine ganze Menge davon. Die WB-Matsche wurde in zahlreichen Schichten auf ein stabiles Metallkreuz aufgetragen. „Das geht nur nach und nach, denn jede Schicht muss erst einmal wieder trocknen“, erklärt Matthias Lange das aufwendige Verfahren. Über viele Feierabende und Wochenenden ist so der Clown entstanden.

„Bei unserer ersten Fensterfigur, den drei Ehrenpräsidenten, die nun auch wieder aus dem Rathausfenster grüßen, haben wir als Bauzeit 222 Stunden angegeben – und das war nicht übertrieben“, sagt Klaus Ovenhausen. Auch am Clown haben die Bastler der Karnevalsgesellschaft so lange gesessen, die Matsche-Experimente von Matthias Walbaum nicht mitgerechnet.

Vorbild Niederlande

Ovenhausen hatte die Idee der Figuren, die die Karnevalisten aus dem Rathausfenster grüßen, von einem Besuch in den Niederlanden mitgebracht. „In der oberen Etage hat das Rathaus elf Fenster. Dann legt mal los“, hatte Bürgermeister Carsten Torke schon beim Auftakt 2018 sein Okay zur Verschönerung „seines“ Verwaltungsgebäudes gegeben.

Nach zwei Jahren hat sich die Zahl der Fensterfiguren verdoppelt. Und die Matsche-Gruppe hat einiges dazugelernt. „Die drei Präsidenten sind zwar robust, aber auch sehr schwer, sicher um die 80 Kilogramm. Die müssen natürlich gut verankert werden, damit sie nicht irgendwelchen Passanten auf den Kopf segeln“, erklärt Matthias Walbaum. Der Clown konnte durch eine verfeinerte Matsche-Rezeptur schon auf die Hälfte des Gewichts abgespeckt werden. Er wurde mit verstellbaren Maschinenfüßen in der steinernen Fensterlaibung verklemmt. Dennoch musste auch der Clown wegen seiner Größe mit einem Kran an die Rathausfront gehievt werden.

Mitstreiter gesucht

Für die Zukunft plant die Gruppe eigentlich, in jedem Jahr eine neue Figur am Rathaus anzubringen und so das Gesamtbild nach und nach zu vervollständigen. „Dafür brauchen wir aber Hilfe“, ruft Klaus Ovenhausen bastelfreudige Steinheimer Narren auf, zu der Gruppe zu stoßen, oder, unter Anleitung der Matsche-Profis, eine eigene zu gründen.

Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Für das kommende Jahr planen Walbaum, Ovenhausen und Lange, den Tanzmariechen aus Papier und Leim ein Denkmal zu setzen. Toilettenpapier, ausgelesene WESTFALEN-BLATT-Ausgaben oder Verpackungsreste – einer neuen Bastelgruppe eröffnen sich viele Möglichkeiten. Walbaum setzt aus Eigennutz ein Statement für die Print-Medien: „Nur aus Facebook kann man keinen Clown bauen.“