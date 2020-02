Steinheim-Sandebeck (WB). Wer die Räume des Vinzenzhauses in Sandebeck kennt, der hätte sie an diesem Abend nicht wiedererkannt. Getreu dem Motto „Manege frei“ feierte die Kfd Sandebeck ihren Frauenkarneval und verwandelte den Festsaal in eine Manege – Dompteure, Clowns und waghalsigen Seiltanz inklusive.

Frauenkarneval in Sandebeck begeistert Närrinnen Fotostrecke

Foto: Kfd Sandebeck

Wie in jedem Jahr zog das Festkomitee der Kfd die Sandebecker Närrinnen mit einem detailverliebten Programm in ihren Bann. Für dieses Jahr hatten sich die Organisatorinnen zusätzlich etwas Besonderes ausgedacht und „zauberten“ allerlei Überraschungen aus einem Hut: Nach Zufallsprinzip wurden Aufgaben nach dem Motto „Wenn ich du wäre…“ an das Publikum gestellt: „Wir wollten den Abend mit euch so interaktiv wie möglich gestalten!“

Nicht nur interaktiv sondern auch brandaktuell in jeder Hinsicht waren die zahlreichen Sketche und Büttenreden, die sich nicht nur mit dem neusten Dorfklatsch und Tratsch, sondern auch mit international relevanten Themen beschäftigten. So wurde zum Beispiel ein Virus selbst zum Thema Coronavirus befragt und im Pfarrbüro macht man sich Gedanken über die Einrichtung einer Beichthotline.

Die Schunkelrunden wurden in diesem Jahr erstmals von der „Elsner Gäng“ mit Blasmusik begleitet und Tanzeinlagen der Fußballfrauen Langeland und der Jugendlichen des Musikvereins Sandebeck sowie ein Schwarzlicht-Tanz als optisches Highlight rundeten das Programm ab.

Den anwesenden Männern der Thekenmannschaft sowie des Steinheimer Elferrats wurde einiges abverlangt, es galt Aufgaben zu meistern und im Takt zu tanzen und durstige Närrinnen mit Getränken zu versorgen. Die Kfd Nieheim nahm die männlichen Qualitäten am Grill aufs Korn und erntete zahlreiche Lacher für ihren Auftritt. „Es ist ganz wichtig, dass wir beim Karneval über den Tellerrand hinausschauen und die Gastbeiträge an diesem Abend machen den Frauenkarneval in Sandebeck erst besonders,“ freute sich Karin Lücking vom Festkomitee. Die Kfd blicke auf einen gelungenen Abend zurück und danke allen Akteuren und Gästen für ihr närrisches Engagement.

Nach dem Programm verließen die Sandebeckerinnen und ihre Gäste von nah und fern die Manege noch nicht, sondern verwandeln sie in eine Tanzfläche.